Akşener'den Meclis Başkanı'na 19 Mayıs tepkisi: Korkak bir insandır

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs anlatırken Atatürk'ün adını anmamasına ilişkin olarak, "Kendisini çok uzun bir süredir tanırım. Korkak bir insandır, dolayısıyla arkadan konuşmayı sever" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,19 Mayıs'ı anlatırken “Samsun’dan çıkan heyet” ifadelerini kullanmasına Akşener tepki gösterdi. Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına katılan Akşener, Kahraman için ‘Çok korkak biridir’ ifadelerini kullandı.

Akşener, “Ben bu kişiyi takip etmemeye, sesini duymamaya özen gösteriyorum. Bu şahsın Atatürk ve arkadaşlarına, Cumhuriyet değerlerine itirazı olduğunu, bunu açık ve net söyleyemediğini bunu imalarla ifade ettiğini söyleyebilirim. Kendisini çok uzun bir süredir tanırım. Korkak bir insandır, dolayısıyla arkadan konuşmayı sever. O nedenle Atatürk’e ve cumhuriyet değerlerine, 19 Mayıs’ta başlayan o yürüyüşe yönelik alerjisini ortaya koymuş, bildiğimiz bir şahıstır” dedi.