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Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'adalet' mesajı

"Bu yürüyüşe rağmen Türk Milleti özlediği adalete kavuşamaz ise..."

09 Temmuz 2017 19:18

Meral Akşener, Twitter’dan yayınladığı mesajda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Adalet Yürüyüşü için tebrik etti.

Meral Akşener paylaşımında, “Sn. Kılıçdaroğlu’nu bugün tamamlayacağı ‘ADALET’ yürüyüşü için kutlarım. Gandhi’nin yürüyüşünde Hintliler, İngilizlerin Tuz Yasağını yıkarak, hedeflerine varmışlardı. O gün, Hintlilerin bağımsızlıklarına kavuşmaları için bir başlangıç olmuştu. Adalet yürüyüşünün nasıl bir sonuç yaratacağını ilerideki günlerde göreceğiz. Bu yürüyüşe rağmen Türk Milleti özlediği adalete kavuşamaz ise, bu yürüyüşün isabetsizliği veya başarısızlığı değil, ancak içinde bulunduğumuz durumun ne kadar vahim ve karanlık olduğunun göstergesidir” ifadelerini kullandı.

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