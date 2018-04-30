Akşener'den İbrahim Tatlıses tepkisi: Çocukları üşüyor diye kendini yan odada asan kadını hatırlıyor musun Sayın Erdoğan?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve şarkıcı İbrahim Tatlıses'e de tepki gösterdi. "Sayın Erdoğan'la bir sanatçımızın konuşması oldu geçen gün. Çocuk üşümüş, doğal gaz nasıl bağlanmış. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, bu ülkede 3 milyon çocuk aç ve üşüyor. Bu ülkenin çocukları üşürse o devlet üşür" diyen Akşener, "Yandaş kayıracağına bu ülkenin evlatlarının aç kalmasının üşümesinin önüne geç senin görevin bu" ifadesini kullandı.

Akşener, "Kahkah kihkih diyerek telefon açılıyor, çocuk üşümüş o villaya doğal gaz bağlanıyor. Peki Adana'da çocukları üşüyor diye kendini yan odada asan kadını hatırlıyor musun Sayın Erdoğan? O kadına ne yaptın? niçin o kadın üşüdü, çocukları aç kaldı. Ve Ayaz bebek soğuktan öldü, senin için yandı mı?" diye konuştu.

4. kez AKP'den milletvekili aday adayı olan şarkıcı İbrahim Tatlıses, Erdoğan'ın İzmir mitingine katılmış ve çok tartışılan bir açıklama yapmıştı. Erdoğan'ın davetinin ardından sahneye çıkan Tatlıses, "İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. 'Başkanım bizim evimizin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor' dedim. Kapattı, 10 dakika sonra döndü 'yokmuş ama ama ben kendimden vereceğim' dedi, 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu" demişti. Ancak tarihler uyuşmadı. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 doğumlu. Erdoğan, 27 Mart 1994 yılında İBB Başkanlığı görevine başlamıştı.

Sosyal medyada tartşma yaratan konuşmaya İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşanar de Nevşehir'de yaptığı konuşmada tepki gösterdi. Akşener şunları söyledi:

Niğde'de sandık güvenliği için çağrı

Nevşehir mitinginden önce Niğde'de halka seslenen Akşener sandık güvenliği için çağrı yaptı. Gençlerden ve kadınlardan sandıkları gönüllü olarak korumalarını isteyen Akşener, “Zorlu bir seçim geçireceğiz. Bu zorlu seçimde en büyük güvencemiz sizlersiniz. Bütün abudik gubidik hileler seçim sandığında yapılır. Biz seçim sandığını koruyacağız. Özellikle gençler ve kadınlar. Gönüllü olmanızı istiyorum. Sandıklarınızı korumanızı istiyorum. Dolayısıyla sandıklarımızı koruyacağız" diye konuştu.

"YSK’da abidik gubidik olursa o YSK’nın önüne koyacağım bir sandalye"

Kullanılan oyun, namus olduğunu söyleyen Akşener, "Size, Akşener sözüdür. Sandık emniyeti, devletin namusudur. Bu namusu koruyamayacakları için bu namusa el uzatacakları için de burada, huzurunuzda onları uyarıyorum. O sandıkları korumak için göze aldığım konuları bir bilseniz, titrerdiniz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Biz sandıkları koruyacağız. Ondan sonra sizden bir şey istemiyorum. YSK’da abidik gubidik olursa o YSK’nın önüne koyacağım bir sandalye. O sonuçlar doğru çıkıncıya kadar oturacağım. Jiletle kazıyamayacaklar beni” dedi.

"25 Haziran'da onları geri alacağız"

İyi Parti Lideri Akşener, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili ise, “Şeker fabrikalarını alanlara sesleniyorum. Onlara 25 Haziran’a kadar el sürmesinler; çünkü 25 Haziran’da onları geri alacağız” diye konuştu. Meral Akşener, konuşmasının ardından İYİ Parti Niğde il teşkilat binasının açılışını yaptı.