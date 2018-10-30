Akşener'den Erdoğan'a Kaşıkçı cinayeti tepkisi: Türkiye özellikle seçilmiştir; bunlar sana hakaret ediyor

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'nin özellikle seçildiğini söyledi. Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Trump'la el ele verdiniz bizim öyle alay mı ediyorsunuz. Bu cinayet için Türkiye bilerek seçilmiştir. Başka ülkede olsa hepsini bir saate kalmaz konuştururlar. Bunlar sana hakaret ediyor" diyerek tepki gösterdi.

Akşener öte yandan Tunceli'de iki askerin donarak şehit olmasına da tepki gösterdi. Akşener, "Askerlerimizin donarak ölmesi yüklerimizi dağlamıştır" dedi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gün olur ölmeyi emredersin Mustafa Kemal gibi. Gün olur karda secde edersin. Gün olur şehrin ortasında kurşun yersin. Gün olur Sarıkamış’ta elin tetikte ölmeyi beklersin.

"Dün rantiyecilerin ekibi şantiyede milletin evlatları da 1. Meclis’teydi. Bizim 3. Havalimanı gibi projelere itirazımız yok. Bu projeler hakkıyla yapıldığı takdirde destekliyoruz ama her aşa haram katma hastalığını yine açıkça görüyoruz. Bu inşaat benzerlerinden çok daha pahalıya yapıldı. İşin başında şartname değiştirildi. Teminatı milletin parası üzerinden devlet verdi. 3 yıllık ödemeyi de 25 sonraya ertelediler. Sonra da Cumhuriyetin gurur tablosu dediler. Bizim kitabımızda haramla gurur duymak yoktur. Açıkça görüyoruz, haram katılmış aş, bizim boğazımızdan geçmez, geçmez.

"Bizim kitabımızda haramla gurur duymak yoktur. Şundan emin olun ki iktidara geldiğimizde milletin boğazından rantiyeciye aktardığınız her bir kuruşu o paranın sahibi Türk milletine geri vereceğiz.

"Değerli milletvekillerimiz geçen hafta emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için örnek br mücadele verdiğiniz. Önergemize destek veren milletvekillerine teşekkür ediyorum. İlk turda oy veren diğer milletvekillerine de teşekkür ederim. Ama ikinci turda yaşananlar ibretliktir. Bir fotoğraf vardı kararını değiştiren vekillerin mahcubiyeti yüzlerinden okunuyordu. Bunu vekillerimize yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Geçen de söylemiştim siz İyi Parti'nin değerli milletvekilleri hiç tereddüt etmeyin, olur da bir gün benden gelecek bir telefonla benimle vicdanınız aranızda kalırsanız vicdanınızı dinleyin.

"İyilik kervanı yollarda. Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Gelin derdinizi Ankara'da anlatın demiyoruz. Milletin ayağına gidiyoruz. 40 milletvkeilimizle milletimizin sesi oluyoruz. Sayıların önemi yok, 1 kişi de olsak böyle yapacağız, 60 kişi de olsay böyle yapacağız.

"Cambaza bak der gibi her gün ortaya yeni bir şeyler atıyorlar. Ama millette izleyecek hal kalmadı. İktidar gündemden kaçmaya çalıştıkça İyi Partililer yakasından tutup milletin huzuruna getiriyor. Suçu hep başkalarının üzerine atsa da hepimiz biliyoruz ki bu kriz iktidarın eseridir. Dün Anıtkabir'de yine işi dış güçlere bağladı. Gerçeği kabul etmediği sürece bahane üretecek. Bütün jokerlerini kullandı. Kasayı boşalttı, ülkeyi de tefgeci faizine mecbur bıraktı. Kafaları karıştırmaya çalışıyor. O rakamlar karın doyurmuyor kaydeşim, millet aş istiyor aş. Cepler, cüzdanlar yanmaya başladı, onu nasıl çözeceksin onu söyle.

"Erdoğan gizlemeye çalışsa da tablo ortada, firmalar ardı ardına iflas ediyor, işçilerin alacakları ödenemiyor, çiftçinin mahsulü para etmiyor, maaşlar ücretler eridi gitti.

2019 bütçesine tepki

"Bildiğiniz gibi iktidar 2019'da tasarrufa gideceğini açıkladı. Uyarıyorum bu yanlış bir tercih. İktidsattan biraz anlasalar tasarrufa giderken yatırım harcamalarını kısmanın işleri daha kötüye götüreceğini bilirlerdi. Kamu yatırımlarını kısmak ekonomiyi durma noktasına getirecektir. Ne yazık ki damat bey işin hâlâ ciddiyetinde değil.

"İktidar tasarrufa gideceğini açıkladı. Bütçeye bakıldığında en büyük tasarruf yatırımdan yapılıyor. Saraya harcayalım yatırımdan tasarruf yapalım. Sanılıyor ki devlet kemer sıkacak vatandaş harcamaya devam edecek kriz hafif sıyrıklarla atlatılacak. Ama durum hiç de öyle değil. Biz üzerimize düşeni yapıp uyarmış olalım günahı McKinsey’e kulak verenlerin boynuna olsun.

Erdoğan'a maaşına zam tepkisi

"Görüyoruz ki Sayın Erdoğan’da geçim sıkıntısı çekiyor. Bunu maaşına yaptığı yüzde 26 zamdan görüyoruz. Maaşı 74 bin TL’ye çıkıyor. Hem de devletin güya tasarruf yaptığı bir zamanda. Uçağa, Saray’a, kendi maaşına zam yapmaya para buluyorsunuz. O halde buyurun milletimize de bulun. Kendi maaşına yaptığın zam kadar emekliye, çalışana da zam yapmazsan aldığın her kuruş haram, zehir, zıkkım olsun. Sanma ki unutacağız, bu işin peşini bırakacağız. Hatırlatmaya devam edeceğiz. Bakalım milletin adamı mısın, yoksa kendine mi Müslümansın?"

Fındık fiyatları

"Üreticinin elind efınsık kalmadı ki. Üretici ürününü 11 liradan aracıya sattı. Peki ne oldu, kilo başına 3 lira uyanık tüccarın cebine girdi. El insaf be kardeşim yazık değil mi. Aradaki farkı kim karşılayacak? Tüccar için saklayıp açıkladığınız fiyatı sizden söke söke alacağız. Aziz milletim bu hatalar hep senin cebine yansıyor.

Kaşıkçı cinayeti

"Şatafatın, saltanatın adını itibar koydular. Sokaklar kan ağlıyorken siz gülüyorsanız itibar yapamazsınız. İtibarın adı belli talimatla papazı, petro dolarlar için Suudi katillerin ellerini kollarını sallayarak gitmesine izin vermeyecektiniz. Kaşıkçı cinayeti bizzat Suudi yönetimin talimatıyla yapılmıştır. Sözüm ona Suudi prensini kötü duruma düşürecek sonra ilk fırsatta Suudi Arabistan'a dönecek. Trump'la el ele verdiniz bizim öyle alay mı ediyorsunuz. Bu cinayet için Türkiye bilerek seçilmiştir. Başka ülkede olsa hepsini bir saate kalmaz konuştururlar. Bunlar sana hakaret ediyor.

'Andımız' tepkisi

"Çalışana zam yapalım diyoruz ‘yük olur’ diyor. Vatandaşa enflasyon desteği diyoruz ‘yük olur’ diyor. EYT teklifi veriyoruz ‘yük olur’ diyor. Devletin de milletin de sırtındaki en ağır yük sensin, sizsiniz. Sıkışınca ‘Milliyiz’ derler ama bunların derdi Türk’ledir. Andımız meselesi de budur. İki üç yıl millilik pozu verip atı alıp üsküdarı geçtiler. Sonra da çıkıp Türkçülükle PKK aynıdır dediler. Dilleri öyle şişmiş ki borazan medya bir haftadır Türkçülüğe kin kusuyor. Aziz milletim bu günleri unutma.

Milliyetçilik

"Milliyetçiliği PKK ile bir tutmak ihanettir. Sınırları zorlama haddini aşma. Fırat Çakıroğlu ile onun katilini bir tutamazsın tutturmayız. Ama el hak sözlerinde katıldığım bir nokta var. Dedi ki 'Ben milliyetçi değilim! biliyorduk zaten doğru söz ne denir? Biz senin cemaziyel evvelini de biliriz. Sen devleti topyekun FETÖ’ye teslim ettin. Bu milet FETÖ’ye teslim ettiğin devleti sokaktan topladı. Sen PKK ile masaya oturdun aziz şehitlerimiz bu devleti hendeklerden çıkardı getirdi.

"Onun dili dönmüyor diye 'Türk’üm' demekten vazgeçmeyeceğiz. Onların hesabı başka diye biz bu vatanın Türkiye Cumhuriyeti olduğunu haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Mısır’dan dört parmak ithal etti. Rabia diyemiyorum çünkü o İsrail’de o Rabia’yı masaya bırakıp geldi.

"(Erdoğan'a) Sen Amerika'ya diz çöküp papazı kaçıran kişisin. Sen Türk milletini yönetmeye değil, ele geçirmeye çalışan kişisin.