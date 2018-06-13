Akşener'den Erdoğan'a: Kardeşim dediği 3 gün yaşamıyor

Cumhurbaşkanı adayı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbhaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kıraathane projesini eleştirdi. Akşener, " Kıraathanede kek haricinde şimdi yeni bir yiyecek daha vereceklermiş. Tatar Böreği. Cumhurbaşkanı Meral diyerek adamın insicamını bozdunuz. Allah’tan bana kardeşim demiyor. Kardeşim dediği 3 gün yaşamıyor" dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tokat’ta vatandaşlara hitap etti. Yoğun katılımın yaşandığı mitingde kadın ve gençlerin çoğunluğu dikkat çekerken afiş ve dövizler alanda renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sahneye gelen Akşener’in açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanı seçildiğim gün ilk işim bu şeker fabrikalarının sözleşmelerini iptal etmek olacak. Bunlar ancak satmayı biliyor. 453 milyar dolar borç aldılar. 70 milyar dolar ne varsa attılar. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi topladılar. Tekel’i sattılar yerine fabrika yaptılar mı? Şekeri sattılar yerine fabrika yapacaklar mı? Peki toplanan bu paralar nereye gitti kardeşim. Tokat’a iş imkânı kuruldu mu, fabrikalar açıldı mı?

"Kerdeşim dediği 3 gün yaşamıyor"

Vallahi çay ocaklarına da göz dikmiş durumda. Kıraathanede kek haricinde şimdi yeni bir yiyecek daha vereceklermiş. Tatar Böreği. Cumhurbaşkanı Meral diyerek adamın insicamını bozdunuz. Allah’tan bana kardeşim demiyor. Kardeşim dediği 3 gün yaşamıyor.

Kredi kartı borçları için Tokat’ta da ciddi anlamda takipte olan vatandaş var. Türkiye Dayanışma Fonu’nu kurup bunların hepsini affedeceğiz dedim. Emeklilere İyi Bayramlar ikramiyesi vereceğim dedim İlaç payını ortadan kaldıracağız dedik. 3600 ü halledeceğiz dedim. Yapamazsınız diyemedikleri için kaynak soruyorlar.

Sayın Binali Yıldırım’a sesleniyorum güzel kardeşim sen Başbakansın ben eğer Pensilvanya’dan talimat almışsam koskoca başbakansın ya bunun gereğini yapacaksın ya da yalan söylüyorsun. 2,5 yıldır bana bunu söylüyorlar varsa bir şey al içeri hadi. Bunu ispatlayamadığınız için bunu bana söyleyip ispatlamayan herkes şerefsizdir alçaktır.

“Rol icabı orada olmak yerine..."

Korku dağları bekliyor, Abbas yolcu Tarzan zorda. Şerefsiz şerefsiz gezenler evde eşlerinin yüzüne nasıl bakıyor bilmiyorum. Milletle uğraşacağınıza şuralara yatırım yapın. Fabrika yok çiftçiyi tarlaya küstürdüler. Hayvancılığın, tarımın, eğitimin, adaletin içine tükürdüler.

O yorgun şoförü beraber indireceğiz o koltuktan. 24 Haziran’da sandığa gidip birlikte indireceksiniz. Hepi topu 2 televizyona çıktım gazetecilerin eli gözü oynadı bir şey olacak diye. Sarayın ekranlarında olmak yerine Tokatlıların kalbini tercih ederim. Rol icabı oralarda olmak yerine milletimin gözü önünde olmayı yeğlerim.

“Milleti aç bırakacaklar aç"

Çılgın projeleri var ya Kanal İstanbul. 65 milyon dolar yatıracaklar oraya peki bura bitince kimin işine yarayacak orası? Tokatlılara ne faydası olacak? “Milletin adamı” diyorlar. Milletin adamı 300 korumayla gezer mi? Milletin adamı milletinden korkar mı?

“Şeker vatandır vatan satılmaz diyorsunuz” ben de onu diyorum seçildiğim zaman sözleşmeleri iptal edeceğim. Bu hükümet etinden sarımsağına her şeyi ithal ediyor. Üretimi bitirdiler. Milleti aç bırakacaklar aç. Biz 5 yılda ülkeyi kendine yeter bir hake getirip ihracatı bitireceğiz.

Bir tarafta cebinde para olmayan vatan çocukları diğer tarafta bir baltaya sap olamamış evinden trilyonlar çıkan bakan çocukları var. Biz vatan çocukları için çalışacağız, umutları için yarınları için. Ne diyor efendi “Millet bahçesi açıyorum yuvarlanın orada” sizi ne görüyor. Sizi ne görüyor kadınlar görüyor musunuz? Alay ediyor kardeşim kahve açacak kek bedava diyor.

Kendi çocukları trilyonluk vakıflar yönetiyor. Vatan çocuklarına ön gördüğü millet bahçesi millet kahvesi. Böyle bir şuuraltı olmaz. Bu ne demek biliyor musunuz? “Ben sizi sevmiyorum, babanız olarak ne istersem onu yaparım” hadi oradan be hadi oradan.”

Açıklamalarının ardından sıcakta vatandaşları çok bekletmek istemediğini söyleyen Akşener, Tokatlıların bayramı tebrik ederek sözlerine son verdi.