Akşener'den Erdoğan'a: Gözünün içine baka baka tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalanlardan hesap sor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'yi eleştirdi. "Yeni sistemde kriz olmayacak dediler. Hiçbir aksamayacak, Türkiye uaçacak dediler. Bütün kararları bir kişini aldığı yargının tek bir beşere bağladığı sistemi Türkiye'nin bekkası olarak anlattılar. Sonuç tam tersi oldu" diyen Akşener, "İyi Parti olarak haklı çıktık maalesef. Keşke haklı çıkmasaydık" dedi.

Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a, "Gözünün içine baka baka tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalanlardan hesap sor" diyerek seslendi.

Akşener, partisinin grup toplantısında 7 belediye başkan adayını açıklayarak kürsüye davet etti. Akşener'in açıkladığı isimler şöyle:

Aksaray Belediye Başkan adayı - Özhan Türemiş

Karaman Belediye Bşakan adayı - Zühtü Bahadır Bahraç

Ardıhan Belediye Başkanı adayı - Mete Özdemir

Bayburt Belediye Başkanı adayı- Yunus Özyıldırım

Kilis Belediye Başkanı adayı - Ahmet Nalçacıoğlu

Siğirt Belediye Başkanı adayı - Ahmet Özgür

Düzce Belediye Başkanı adayı - Ömer Küçük

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Geçen yılın en önemli siyasi olayı 24 haziran seçimiydi milletimizin iradesi mührünü vurdu ve biz de meclisteki yerimizi aldık. İyi ki varsınız cesur insanlar, iyi ki varsınız. Biz ömrümüz boyunca hakikati haykırdık. Allah ömür verdiği sürece de haykırmaya devam edeceğiz. Yeni sistemde kriz olmayacak dediler. Hiçbir aksamayacak Türkiye uçacak dediler. Bütün kararları bir kişini aldığı yargının tek bir beşere bağladığı sistemi Türkiye'nin bekası olarak anlattılar. Sonuç tam tersi oldu. İyi Parti olarak haklı çıktık maalesef. Keşke haklı çıkmasaydık.

"Her şeyi en iyi bildiklerini zannedip, yoldan çıkıyorlar. Bu hakikat ışığında buradan tekrar hatırlatıyorum memleketimiz için şu üç günlük dünyada nefis yapmadan, baş olma sevdasına kapılmadan tekrar söylüyorum İyi Parti'nin her bir neferi karşılık beklemeden vatana hizmete hazırdır. Eğitimde, sağlıkta, ekonomide dünyanın önüne geçmeye hazır projelerimiz var.

"2018'de boynumuzu öne eğen işler oldu. Al papazı ver papazı dediler. Bu teröristi kimse alamaz dediler. Sonra özel uçağa bindirip gönderdiler. Adam ülkesinde kahraman gibi karşılandı.

"Bir cahil size laf attığında selam verip geçin. Kimsenin onuruna, şerefine dokunacak tek bir söz etmeyin. Seçimlere cenk havası vermeye çalışanlara aldanmayın. Kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanlar var. Bunların fitnelerine uyup arkadaşınızla, komşunuzla düşman olmayın.

"Erdoğan'a sesleniyorum, gözünüzün içine baka baka tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalanlardan hesap sorun.

"İktidar değişmediği takdirde Suriyeli sığınmacı sorunu artarak devam edecek.Güney ilelrimiz Türk kentleri olmaktan çıkacak.

"Sırada hedefimizde memura 3 bin 600 ek gösterge talebimiz, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti var.

"Milletin dengesi şaştı, çıksana sen bir pazara. Asgari ücretle geçinmeyi başar da seni görelim. Size Ak Parti Genel Başkanı değil Cumhurbaşkanı olarak sesleniyorum. Tüy bitmemiş Yetim hakkını yiyenlerden hesap sorun. ‘Hırsızlık yapan kızım Fatma da olsa elini keserdim’ diyen adaletin izinden gidin.

"16 yıl aradan sonra enflasyon yine yüzde 20’lerin üzerine çıktı. Krizi durdurmak için ne yazıkki bir önlem alınmadı. Ekonomiyi yöneten Damat efendiler “ekonomiyi atlattık” diyor ama pazara çıkınca bunun böyle olmadığını görüyoruz. Emekliye bir huzur yok, çalışanlar mutsuz, esnaf siftahsız. Damat ekonomiden zerre kadar anlamıyor. O Damat efendi gelsin de ekonomiyi milletten öğrensin. Ama Damat efendi iddialı yok efendim atlattık yok efendim tutturduk. Sen neyi tutturuyorsun efendi.

"0cak 2018’de 1 dolar 3,76 idi bugün 4,76… Ambargo yok, Trump’tan tweet yok Putin’den tehdit yok demek ki sebep iktidarmış. Millet evini barkını satmaya başlamış hedefi tutturduk demeniz bu mu. Hedefiniz milleti evsiz bırak mı? Küçük bir azınlık ülke servetinin yüzde 77’sine sahip oldu.

"Yanlış dış politikayla Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolarımızı harcadık. Bu para Türkiye’nin 2019 bütçesinin 4’te biridir.

"Suriye’nin 2018 yılı bütçesi ne kadar biliyor musunuz? 18 milyar dolar. 4 milyon Suriyeliye Esat 8 milyar dolar harcıyor. Ne zorumuz var da paramızı bu maceraya harcıyoruz.

"Türkiye’de binlerce firma var ama nedense her taşın altından 5 firma çıkıyor.

"Dünya 5’ten büyük ama bu 5’li de Türkiye’den büyük. Bu firmalar geçen sene 30 milyar dolardan fazla iş aldılar. Bu beşli adeta bir iç sömürü vasıtası haline gelmiştir. Asgari ücretten vergi alınmasın dediğimizde bunu kabul etmeye iktidar bu firmalara 9 defa vergi affı uyguladı. İktidar kriz yok diyerek galiba bu kodomanlardan bahsediyor. Size otoyol ücretlerini Türk Lirası’na çevirin dedik yapamadınız. Üzerine de yüzde 40 zam yaptılar. Zam döviz artışını karşılamıyor milletimiz geçmeyen araç başına da 238 lira ödüyor. Geçenden 135 geçmeyenden 238 lira alıyorlar.

"Kamu özel sektörü AKP’ den önceki 15 yıllık dönemde 67 proje gerçekleşti ”1,1 milyar dolar şirketlerin toplam karı 545 milyar dolar. Kar ortanı yüzde 4 ve para kazandılar. 2003-2017 döneminde ise AKP iktidarı ile geçen 15 sende bir ”58 proje yapıldı. 53 milyar dolar yüzde 4 kar etseler 2 milyar dolar kar etmeleri gerekirdi. Ancak bu projeyi yapan şirket 72 milyar dolar kar edecekler. Kar oranı yüzde 4’ten yüzde 43’e çıkmış. İşte bunlara haram olsun zıkkım olsun.

"Özel sektör elbet de kar etsin ama simitçi kardeşime soruyorun sen 1,5’a sattığın simitten, 5 liraya sattığın soğandan 7 lira kar edebiliyor musun? Yüzde 143 kar etmek nedir? Bu nedir kardeşim, insanın dili dönmüyor. Milletin cebinden çıkan para 320 milyar dolar. Üstelik bunlar kazandıklarından vergi de vermiyorlar. Maliye Bakanlığı bu şirketin 424 milyonluk vergi borcunu bir kalemde sildi. Gidin bağlı bulunduğunuz vergi dairesine dilekçenize verin. Bu şirketlere yapılan vergi indiriminden bende faydalanmak istiyorum deyin. Bu 5’li sizi tehdit mi ediyor. Varsa böyle bir şey gel bize anlat halden anlarız.

"Türk Telekom Türkiye’ni n göz bebeğiydi. Yıllık 2,1 milyar dolar kâr ediyordu. Yıllık 1 milyar dolar vergi ödüyordu. Hince özelleştirdiler. Bugün Türk Telekom, Türk bankalarına 5 milyar dolar borç bıraktı. Telekom’u alan yabancı grup, şirketin içini boşalttı. Bu borç Türk milletinin sermayesidir.

"Poşet için verilen 25 kuruşluk ücreti eleştirdiğimizde çevrecilik diyorlar. Yazlık sarayı için 50 bin ağaç kestiren zihniyetin çevrecilikle ne işi olur. 25 kuruşun 15 kuruşunu bakanlık alıyor. Memleketi 15 kuruşa muhtaç ediyorlar.

"Ülkemizin yüz akı olan birinci ana bakım merkezi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ihaleye çıkarılıyor. Aziz milletim bu iktidarı sana şikayet ediyoruz. Ha bu fabrikayı satmışsın ha ordumuzun birliğini. Diğer ülkelerin 9-10 milyona ürettiği silahlar bu fabrikada 4 milyona üretiliyor. Üstelik yapılacak ihaleyi de kimin kazanacağı hakkında şimdiler bilgiler var. Sayın bakan ‘işçilerin hakkı korunacak’ diyerek satışı onayladı. Yerli ve milli davranacak ver bu işin peşini bırakmayacağız.

"Memleketin halini anlatınca AKP’li kardeşlerimiz hiç mi doğru iş yapmadık diyorlar. Ama yaptıklarını 24 saat ekranlarda anlatıyorlar. Müsaade etsinler de biz de yapmadıklarını anlatalım.

"Yol yaptınız, 3 tane yapılacak paraya bir tane yaptınız. Dün yaptınız bugün batırıyorsunuz. İyi yönetirseniz kalırsınız krize götürürseniz gidersiniz. Millet getirir millet götürür. 31 Mart’ta milletimize soracağız ‘hayatınızdan mutlu musunuz?’ Hükümeti bir sallamak lazım diyeceğiz bu bir mahalli idareler seçimi. Cumhurbaşkanı zaten görevine çeki düzen verecek ama kaybederlerse politikalarına düzen verecekler. Her eve bir bahar temizliği lazım.

"Bir gece ansızın nidalarıyla başlayan sınır ötesi operasyonu görünen başka bahara kaldı. Rusya ve Amerika iktidara dur dedi. Hatta Amerika heyeti Ankara’ya gelmeden öyle bir mesaj yolladı ki yenilecek yutulacak türden değildi. Suriye’de, Irak’ta devletimizin bekasına zarar verecek kim varsa ordumuz girsin gerekeni yapsın.

"Bunlar yüzünden poşete bile 25 kuruş ödüyorsun. Yazlık sarayı için 25 bin ağaç kestirenden çevreci mi olur? O 25 kuruşun 15 kuruşunu bakanlık alıyor. Hale bak devleti 15 kuruşa muhtaç hale getirdiler.

"Belediyeleri kaybederse politikalarına çeki düzen vermek zorunda kalacak. Bahar temizliği her eve lazımdır. Zulüm illa fiziksel şiddet dğeildir, her hak ihlqali de bir zulümdür. Gücü zulüm kılarsanız ninelerimizin bastonunu sırtınıza yersiniz.