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Akşener'den Erdoğan'a: Damadınız AA'ya "Seçim akşamı saat 21.30'da bizi %52 olarak ilan edeceksin" dedi mi?

Meral Akşener'den Erdoğan'a Twitter'da sordu

21 Haziran 2018 19:56

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a "Damadınız Anadolu Ajansı'na '24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi yüzde 52 olarak ilan edeceksin' dedi mi?" diye sordu. 

Meral Akşener, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Akşener, damadının Anadolu Ajansı’na (AA) AKP’nin oy oranını 24 Haziran  seçim gecesi saat 21.30’da yüzde 52 olarak ilan etmesini isteyip istemediğini sordu.

 

 

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