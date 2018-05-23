Akşener'den Erdoğan'a: Ciddiyetsiz adam, 16 yıldır iktidardasın faizi seçimden sonra değil şimdi düşür!

İyi Parti'nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Isparta'da vatandaşlara sesleniyor.

Akşener konuşmasına başlamadan önce Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'la seçmenleri selamladı.

Akşener'in konuşmasında şu ifadeleri kullanıyor:

Size babanın kızını emanet etmeye geldik. Bambaşka bir konuşma hazırlamıştım ama sabah kalktık dolar 4.88 olmuş. Büyük bir endişe var. Ekonominin alarm verdiği, sanayicilerin yeniden yapılandırmaya gitme endişesi taşıdığı. Bırakın yatırım yapmayı, yatırımların geri çekildiği bir güne uyandık. Ekonominin patronu güvendir güven. Eğer siz ekonomiyi kendi gönlünüzün hoş edildiği bir şeye çevirirseniz ülkeyi batırırsınız.

"Hadi oradan..."

"24 Haziran’dan sonra doları düşüreceğim" diyor. Hadi oradan… Şimdi düşürün milleti perişan etmeyin. Gencecik çocuklar, evlatlarımız işsizken, sizler 'Çoluk çocuğum keyif sürsün' diye saraya at padoku yaptırıyorsun. Yazıklar olsun. Hemen OHAL’i kaldırın. Ekonominin ellerini kollarını serbest bırak. Nobel Ödülü verecekler mübareğe. Ekonomiyi düzenleyecek doları düşürecek. Bunu yapabilirsen Ekonomi Nobeli’ne seni ben aday göstereceğim.

"Dolar toto oynuyoruz şu an!"

Bir arkadaşımla konuştum. Dedi ki “Meral Hanım milleti uyar. Dolar böyle giderse 6 TL’yi bulur.” Dolar toto oynuyoruz şu an. Her konuda zam kapıda.

Süleyman Demirel Üniversitesi’ni bölmeye kalktılar. Atatürk’e düşmanlardı, anladık ki Baba’ya da düşmanlar.

Isparta, gülüyle dünya markası. Hizmet getiremiyorlar buraya. Zorlarına gider çünkü. Biz buraya fabrikaları ve gerekli AR-GE merkezlerini kuracağız. Isparta’yı İspanya ve Fransa’ya kafa tutacak hale getireceğiz. Çiftçiyi de sevmezler zaten bunlar.

Biz iktidar olduktan sonra 5 yıl içerisinde ithal eden ülke olmaktan çıkacak. Çiftçi Türkiye’yi kendine yeter bir hale getirecek. Seçildiğimde tarlayla çiftçiyi barıştıracağız.

Gençlere gelince, öğretmenler, sağlıkçılar atanamıyor. AKP’den kâğıt getirmeyen hiç kimse bir yerde işe giremiyor. Hah bu yuhalanır işte. Amam siz yuhalamayın yine de. Kendi çocuklarınız utanmadan kaymakam, vali yanında bir ay çalışıyor en ballı maaşlara gidiyorlar. Ama bir şey daha var, sizin evlatlarınızı ya sözleşmeli çavuşluğa, ya sözleşmeli erliğe, ya da taşerona mecbur bırakan bir iktidar gidecektir gitmelidir. İsrafı had safhaya çıkardılar. O çiftlik haline getirilmiş kurumlar var ya onların hepsini gözden geçirip hepsine son vereceğim. YÖK’ü kapatıp yetkilerini üniversitelere vereceğim. Vereceğim ki bilim olsun.

“Haksız mal edinenin eli yanacak"

Öyle ağır yasalar çıkaracağım ki rüşvete eli uzananın eli yanacak. Haksız mal mülk edinenlerin eli yanacak. İtibarı israfa bağlayanlara buradan seslenmek isterim. Bir tarafta helal ekmek peşindeki insanlar bir yanda “itibarda israf olmaz” diyen biri. Müslüm Gürses’in dediği gibi “Bu ülkeyi yakarsa garipler yakar.” Ekonomi güvendir güven. Durmuş Yılmaz bizimler 95 krizini çözen Ayfer Yılmaz bizimle.

"Yanancı yatırımcıdan 'ayak bastı' parası alıyorlar"

Yabancı yatırımlardan ayak bastı parası alıyorlarmış, yatırım gelir mi? Gelmez. 450 milyar borcu var Türkiye2nin ödemesi gereken. 2 trilyon dolar vergi toplandı 70 milyar dolar özelleştirme geliri ede edildi. Peki Isparta’ya ne yapıldı bu parayla?

"Hem rahmetli Türkeş’in hem de Demirel’in çırağıyım"

İş buluncaya kadar bütün gençlere vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Sayın Erdoğan dünyaya “eyyt” diyor da bir tek şu gariban Meral Akşener’e “eyyt” demiyor. Niye demiyor biliyor musunuz? Çünkü “eyyt” derse vatandaşın göz bize döner. Erdoğan bugüne kadar rakiplerini kendi seçti. Ama şimdi karşısına öyle bir rakip geçti ki. Hem rahmetli Türkeş’in hem de Demirel’in çırağı.

Başbakan Meral Akşener dediler 2 Başbakan gitti. Şimdi Cumhurbaşkanlığına çalışmaya başladık bir baktık Milli ve yerli ittifak kurulmuş. Bunlar nasıl milli ki Milliyetçiliği ayaklar altına almış biri ile yan yana geliyorlar. Tam 29 Ekim’de peşmergeye davullu zurnalı yol verenler. Hendekler kazılırken valiye jandarmaya başını çevir diyenler yerli milli biz gayri milliyiz öylemi? Hadi oradan be…"

Ayrıntılar geliyor...

Isparta'daki mitingini tamamlayan Akşener'in bir sonraki durağı Burdur olacak. Akşener, 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda Burdurlulara hitap edecek.