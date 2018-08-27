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Akşener'den Erdoğan'a Ahlat tepkisi: 'Oraya gidip hemen inşaat yapın' demedim

"Verdiğim mesajın kısmen de olsa alınması sevindirici"

27 Ağustos 2018 14:05

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasına "Buraya Cumhurbaşkanlığı köşkü yapacağız" açıklamasına tepki gösterdi. Akşener, "Verdiğim mesajın kısmen de olsa alınması sevindirici. Kısmen çünkü ben 'Oraya gidip hemen inşaat yapın' demedim" dedi. 

Sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösteren Akşener şu mesajı paylaştı: 

"Sayın Erdoğan ve ortağının, bu yıl #Ahlat ve #Malazgirt'i hatırlamış olmasından memnunum. Ata diyarında ev tutarak verdiğim mesajın kısmen de olsa alınması sevindirici. Kısmen çünkü ben "Oraya gidip hemen inşaat yapın" demedim. "Maziye oradan bakıp, geleceği oradan okuyun" dedim"

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Meral AkşenerAhlatErdoğancumhurbaşkanlığı köşküMalazgirtzafer
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