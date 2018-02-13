Akşener'den Erdoğan'a: ABD dost mu düşman mı cevabını ver

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığı açılışı için gittiği Kastamonu'da hükümetin dış politikasını eleştirdi. "ABD'nin Suriye'de, PKK'nın uzantısı olan YPG ile birlikte hareket ettiğini" savunan Akşener, "Sayın Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye dost mudur düşman mıdır? Bu cevabı vermelisin" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışı için Kastamonu'ya geldi. Akşener açılış öncesi Alparslan Türkeş parkında toplanan kalabalığa seslendi. Konuşmasında dış politikaya değinen Akşener, Suriye'de yaşanan iç karışıklığın Türkiye'ye yaramadığını söyledi.

Suriye'de bugün Amerika, Rusya ve İran'ın bulunduğunu kaydeden Akşener, "Suriye'de Esad'ın yanında İran, Rusya var. PYD ya da YPG denen PKK'nın Suriye kolunun yanında da Amerika var. Şimdi tekrar soruyorum, bugün vaaz veren muhteremlere. Özellikle saray koalisyonun mensuplarına, yöneticilerine soruyorum. AK Parti'nin Genel Başkanı'na soruyorum. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile dost muyuz, düşman mıyız kardeşim? Cevap ver. Amerika ile ilişkilerimizin bu millet tarafından bilinmesine ihtiyacımız var. Sayın Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye dost mudur düşman mıdır? Bu cevabı vermelisin, vereceksin" dedi.

"Kürecik'i, İncirlik'i neden kapatmıyorsun?"

Konuşmasında, "Eğer dostsak o zaman Suriye ve İran ile beraber Esad rejimine karşı mıyız yanında mıyız' bu soruya cevap ver?" diyen Akşener, şöyle konuştu: "Eğer Amerika ile düşman isek, o zaman Kürecik ile İncirlik'i neden kapatmıyorsun kardeşim. Bu ülkenin itibarını iki paralık etmeye kimsenin hakkı yok. Sizi önüne gelen aldattı, ama bunun bedelini hep bu millet ödedi. Rusya ile dost musun, düşman mısın? Bunun cevabını ver. Yeminle söylüyorum, böyle bir dış politika olamaz. Bunun bedelini biz hep beraber ödeyeceğiz. Bu garibanın milletin evlatları ödeyecek. Mehmetçik sizin stratejik çukura düşürdüğünüz Türkiye'yi canı pahasına çıkarıp geri getiriyor. Siz bozdunuz, onlar silah zoruyla düzeltiyorlar. Aynı şekilde 15 Temmuz'da bu millet, bu değerli aziz Türk Milleti, köprüden devleti toplayıp getirdiği gibi, siz dağıtıyorsunuz, millet topluyor."

Akşener konuşmasının ardından partisinin il binasının açılışını gerçekleştirdi. (DHA)