Akşener'den Erdoğan ve Bahçeli'ye Afrin çağrısı: Beraber gidelim, yiğitliğinizi görelim

İyi Parti Genel Başkanı Meral, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Gerekirse Afrin'e gideriz' yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak "Kardeşim gerekirse değil haydi bakalım kalkın beraber gidelim, Afrin’de yiğitliğinizi görelim sizin. Gidemezler. Biri sandalyesini bırakmaktan diğer sarayı bırakmaktan korkar" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İzmir İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Partililere seslenen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Gerekirse Afrin'e gideriz' yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Gerekirse gideceklermiş. Kardeşim gerekirse değil haydi bakalım kalkın beraber gidelim, Afrin’de yiğitliğiniz görelim sizin. Gidemezler. Biri sandalyesini bırakmaktan diğer sarayı bırakmaktan korkar. Tayyip Bey diyor ki 20-25 şehidimiz var. Rakam değil, can, hayat, annenin çocuğu, kadının kocası, çocuğun babası… Ve siz onu bir rakam olarak görüyorsunuz. Benim bekam her şeyin üstündedir. Sarayda oturmak için her şeyi yaparım demenin sonucudur. Dış politikayı çukura ittiler. Ordumuz onu canıyla kanıyla o çukurdan çıkarmaya çalışıyor. Aynı 15 Temmuz’da yaptıkları ihanetin sonucu gibi. Yeter kardeşim düşün yakamızdan."

Akşener, Başbakan Binali Yıldırım ve Merkel görüşmesinin ardından; bir yıldır tutuklu bulunan Türkiye ve Alman vatandaşı Deniz Yücel'in tahliye edilmesi ile ilgili olarak şunları söyledi: "Merkel’le konuşuldu. Tak dedi, bizimkiler şak diye yerine getirildi. Bir gazeteci niye tutuklandı belli değil. Niye serbest bırakıldı belli değil. Uçakla uçtu gitti. Ben cumhurbaşkanı olduğum sürece bu arkadaş yatacak. Elimizde belge var, PKK’lı diyordu. Peki Merkel görüşmesi sonrası ne oldu? Soru şu: Kişi PKK’lı değilse bu kişi niye 1 yıl yattı? PKK’lıysa niye salındı? Biz manda devleti miyiz? Müstemleke miyiz? Ey Türk milleti manda devleti olmamak için kan akıttın. Buna evet der misin? Buradan uyarıyorum: Mehmetçiğin canı kanı pahasına ABD ile anlaşıp operasyonu yarıda bırakmayın. Afrin zorunluluktur gideceksiniz, Membiç zorunluluktur gideceksiniz, Fırat’ın doğusu zorunluluktur gideceksiniz. O kendisi gidemez." (DHA)