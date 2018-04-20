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Akşener'den derbi yorumu: Kutuplaşmanın yarattığı bu öfke…

“Ne başka bir Fenerbahçemiz, ne başka bir Beşiktaşımız, ne başka bir Galatasarayımız, ne de başka bir Trabzonsporumuz var..."

20 Nisan 2018 05:18

Cumhurbaşkanlığına da adaylığını açıklayan isimlerden olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 57. dakikada iptal edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, maçta yaşanan gerilimin ülke genelindeki kutuplaşmanın bir sonucu olduğunu savundu.

Kişisel Twitter hesabında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de yaralandığı derbiyi değerlendiren Akşener, şunları söyledi:

“Güzel ülkemde hep birlikte, keyif alarak bir futbol maçını bile izleyemiyoruz. Toplumsal gerilim her yerde. Ülkemizin bize huzur verecek bir yönetime ihtiyacı olduğu bir kez daha görülüyor.

“Ne başka bir Fenerbahçemiz, ne başka bir Beşiktaşımız, ne başka bir Galatasarayımız, ne de başka bir Trabzonsporumuz var. Kutuplaşmanın yarattığı bu öfkenin, bu şiddetin, bu nefretin bize hayrı yok. Futbol dostluktur. Şenol Güneş'e acil şifalar diliyorum.”

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