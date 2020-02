Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Azıcık sus, Türkiye nefes alsın

İstanbul İl Başkanlığı'nda kadın üyeleriyle bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum; arkadaş azıcık sus. Birazcık ailene zaman ayır, birazcık evinde otur, her konuda konuşmak mecburiyetinde değilsin, her seferinde şu parmağını sallamak zorunda değilsin. Azıcık evince otur dinlen, nefes al, biz de nefes alalım, Türkiye'de nefes alsın" dedi.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul İl Başkanlığı'nda partisinin kadın üyeleriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, İyi Parti'nin kadını hareketi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Çölleşen fikir dünyamız, Türkçesi yetersiz siyasilerimiz, fikri alanları bomboş, kupkuru siyasi önderler bunun neticesinde seviyesi düşen, dili bozulan, hakaret, sövgü gibi alanın dışına çıkamayan bir siyasi atmosfer... Bunu değiştirecek olan kadındır. Sizsiniz. Onun için İYİ Parti bir kadın hareketidir. Hem cesurlar, hem de bir kadın hareketidir. Ben uzun yıllar kadın konusunda çalışmış bir hoca olarak inanıyorum, uzun yıllar siyasette kadın hakları konusunda çeşitli gruplarla mesai harcamamız bir siyasetçi olarak kadının gücünü, kadın isterse neleri hayata geçirebileceğini yaşamış bir insanım. Siyasi alanda problemlerin de ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş bir kişiyim. Onun için pergelimizin ucunu elbette kadınların üzerine koyduk" dedi.

"Arkadaş azıcak sus"

Meral Akşener, "Kadınlar üzerinden politika yapmaya, onlar üzerinden oy devşirmeye, onları itibarsızlaştırarak, meta haline getirerek yol yürüyenlere sizler adına ve arkadaşlarım adına, 'bu yolda size dur diyeceğiz, bundan sonra yürüyemeyeceksiniz. Ve kadın ayağa kalktığında nelerin olduğunu dünya biliyor ama bu ağabeyler bilmiyorlar çünkü tarih okumuyorlar. Coğrafya da okumamışlar, böyle bir problemleri var. Ama biz kadınlar öğreteceğiz inşallah. Ben buradan Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum; arkadaş azıcık sus. Birazcık ailene zaman ayır, birazcık evinde otur, her konuda konuşmak mecburiyetinde değilsin, her seferinde şu parmağını sallamak zorunda değilsin. Azıcık evince otur dinlen, nefes al, biz de nefes alalım, Türkiye'de nefes alsın. Kadına şiddette iyi hal indirimi verenleri bizim iktidarımızda, sizi iyi hal indirimi uygulamayacaklar" dedi.





Akşener konuşmasının sonunda bir salı vaazlarının olduğunu belirterek, bundan sonra her salı bunu devam ettireceklerini belirtti. (DHA)