Akşener'den Çiller açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, eski başbakan Tansu Çiller'in AKP'nin Yenikapı mitingine katılmasına ilişkin olarak "Herkes kendi kararlarını verir. Bir tercihte bulunmuştur, buna hepimizin saygı duyması gerekiyor" dedi.

Çiller'in başbakanlığı döneminde Bakanlar Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı görevi yapan Akşener, Çiller'in AKP mitingine katılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Fox TV'de İsmail Küçükkayı'nın AKP'nin Yenikapı mitingine katılmasıyla tekrar gündeme gelen Çiller'le ilgili sorusunu yanıtlayan Akşener, şunları söyledi:

"Herkes kendi kararlarını verir. Bir tercihte bulunmuştur, buna hepimizin saygı duyması gerekiyor. Çiller'in daha önce 'evet' cenahında yer aldığını söylemiştim. Bu tablo da söylediklerimin doğru olduğunun kanıtı oldu. Çiller bir birey, şu anda herhangi bir siyasi kimliği yok. Şimdi de böyle bir fotoğraf çıkmış, yüz ifadeleri çok ilginç."