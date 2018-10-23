Akşener'den Bozdağ'a: Andımızdan rahatsız olan eski bakan, Meclis'te FETÖ'ye övgü dizmekten rahatsız olmamıştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı "Türküm, doğruyum" diye başlayan andımızdan rahatsız olan eski bakan - Meclis'te Fetö'ye övgü dizmekten rahatsız olmamıştı.Pkk ile pazarlıktan rahatsız olmamıştı" sözleriyle eleştirdi.

"Fetö'ye sesiniz çıkmayacak. Pkk'ya sesinizi çıkmayacak. McKinsey'e sesiniz çıkmayacak. Papaza sesiniz çıkmayacak. Türk denince hep beraber ayağa kalkacaksınız" diyen Akşener, "Türklüğe, Türk çocuklarının Türküm demesine düşmanlık edenler bilsinler ki, biz Türklüğümüzü bin cihana değişmeyiz" şeklinde konuştu.

Akşener'in partisinin grup toplantısındaki açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

- Pkk'nın talebi, Fetö'nün gayreti ve Ak Parti'nin eliyle Andımız kaldırılmıştı. Adana Milletvekilimiz İsmail Koncuk Bey'in o dönemde açtığı dava, geçen hafta sonuçlandı. Andımızı kaldıran yönetmelik, Danıştay kararıyla iptal edildi. Kararın ardından olanları hep birlikte gördük

- "Türküm, doğruyum" diye başlayan andımızdan rahatsız olan eski bakan - Meclis'te Fetö'ye övgü dizmekten rahatsız olmamıştı. - Pkk ile pazarlıktan rahatsız olmamıştı. - Ordumuza tuzak kurulmasından rahatsız olmamıştı. Peki bu eski bakan, Türklükten mi rahatsız, doğruluktan mı?

- Fetö'ye sesiniz çıkmayacak. Pkk'ya sesinizi çıkmayacak. McKinsey'e sesiniz çıkmayacak. Papaza sesiniz çıkmayacak. Türk denince hep beraber ayağa kalkacaksınız. Türklüğe, Türk çocuklarının Türküm demesine düşmanlık edenler bilsinler ki, biz Türklüğümüzü bin cihana değişmeyiz!

- Türk varlığından rahatsız olanlar, 29 Ekim'de de, Türk Devlet teamülünü yerle bir etmeye hazırlanıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti Ankara'dır. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Cumhuriyetin Başkenti’nde yapılan Cumhuriyet resepsiyonu, İstanbul'a taşınamaz.