Akşener'den Bahçeli hakkında suç duyurusu

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Bahçeli'nin tehdit, hakaret, suç işlemeye tahrik ve aşağılama suçlarından cezalandırılması istendi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den şikayetçi oldu.

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Akşener, avukatı tarafından yapılan başvuruyla, TCK’nın, 106, 125, 214, 216, 218’inci maddelerine göre, tehdit, hakaret, suç işlemeye tahrik ve aşağılama suçlarından cezalandırılmasını talep etti.