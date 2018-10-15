T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akşener'den Bahçeli hakkında suç duyurusu

Bahçeli'ye yöneltilen suçlamalar: Tehdit, hakaret, suç işlemeye tahrik ve aşağılama

15 Ekim 2018 17:53

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Bahçeli'nin tehdit, hakaret, suç işlemeye tahrik ve aşağılama suçlarından cezalandırılması istendi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den şikayetçi oldu.

TIKLAYIN - 'Küçük ortak'tan 'Kınalı Yapıncak'a, karşılıklı restleşmeden ev 'basmaya': MHP-İyi Parti gerginliği

Akşener, avukatı tarafından yapılan başvuruyla, TCK’nın, 106, 125, 214, 216, 218’inci maddelerine göre, tehdit, hakaret, suç işlemeye tahrik ve aşağılama suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

 

ETİKETLER

meral akşeneriyi partidevlet bahçelimhpsuç duyurusu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24