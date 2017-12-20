Akşener'den BAE'ye 'Fahrettin Paşa' tepkisi: Bir hesap sormak lazımsa onu İngiliz işbirlikçisi dedelerinize sorun

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iraklı bir Twitter kullanıcısının "Medine Müdafaası kahramanı" olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen bir tweetini kendi Twitter hesabında paylaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'e de tepki gösterdi.

"Bir hesap sormak lazımsa onu İngiliz işbirlikçisi dedelerinize sorun" ifadelerini kullanan Akşener, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kutsal şehri isyancılara vermeyeceğiz diyerek bir söz verdik. Elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Ta ki son mermi, son er ve son damla kana dek.' diyen Fahrettin Paşa’ya dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Bir hesap sormak lazımsa onu İngiliz işbirlikçisi dedelerinize sorun" dedi.