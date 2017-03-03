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Akşener’den Almanya’da miting yapmasına izin verilmeyen Bozdağ’a gönderme

"Aklınıza geldi mi?"

03 Mart 2017 02:57

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, Almanya’da yapacağı miting için verilen izni iptal edilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a göndermede bulundu.

Akşener,  Yalova Valiliği tarafından iptal edilen etkinliğini ve Çanakkale’deki toplantısında elektriklerin gitmesini hatırlatarak Bozdağ’a “Aklına geldi mi acaba?” diye sordu.

 

Ne olmuştu?

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Gaggenau kentinde konuşmacı olarak katılacağı referandum etkinliği güvenlik ve altyapı gerekçesiyle belediye tarafından iptal edildi. Ayrıca, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya Köln’de katılacağı etkinlik için belediye salon vermedi.

 

Yalova’da iptal

 

Akşener’in 17 Aralık 2016 Cumartesi günü Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde Yalovalılarla yapacağı toplantı valilik tarafından iptal edilmişti.

 

Çanakkale’de elektrik kesintisi

 

11 Şubat 2017’de Akşener'in Çanakkale’de yapacağı program öncesi, otel yönetimi elektirikleri kesti ve salona polis girmişti. Ancak Akşener, programını kesmeyerek, megafon ve cep telefonu ışıklarıyla konuşmasını yaptı. Akşener, kişisel Twitter hesabından "Yasal olarak izinleri alınmış toplantımız, elektrikler kesilerek engellenmeye çalışılıyor. Demokrasi mücadelemizi engelleyemeyecekler" açıklaması yaptı.

 

 

 

 

 

 

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