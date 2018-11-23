Akşener'den Almanya'da 'federal sistem görüşmeleri' yapan AKP'ye tepki

AKP’li vekillerin Almanya’da federal devlet sistemi hakkında görüş alışverişi yapmasına İyi Parti lideri Meral Akşener’den tepki geldi.
AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, Almanya’ya gidip federal sistem hakkında bilgi aldıklarını duyurmuştu. Kavakçı, “AK Parti Genel Merkez heyetimizle gerçekleştirdiğimiz Almanya temasları kapsamında Alman Federal Konseyi Bundesrat'ı ziyaret ettik ve ayrıca Federal Sistem hakkında bilgi alışverişinde bulunduk” demişti.
İyi Parti lideri Akşener’den söz konusu görüşmeye tepki geldi. Akşener, Kavakçı gibi sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:
“Hükümetin görevlendirdiği bazı milletvekilleri ettikleri yemine rağmen başka ülkelerin federe devlet modellerini incelerken, hükümet kimlerle yeni açılım masaları kuruyor? Milletin menfaatleri kimlere satılıyor?”