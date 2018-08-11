T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akşener'den ABD Başkanı Trump'a: Hürriyet anıtınızın parasını biz verdik

Trump, çelik ve alüminyum ihracatına uygulanacak gümrük vergisini artıracağını açıkladı

11 Ağustos 2018 12:08

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını açıklamasına Twitter üzerinden tepki verdi. Akşener, "Hürriyet Anıtı'nızın parasını veren bir milletin 'Hürriyet'ine kastediyorsunuz" dedi.

Trump'ın, Türkiye'nin ABD'ye çelik ve alüminyum ihracatına uygulananan gümrük vergisini arttıracaklarını açıklamasına Twitter üzerinden "Sayın Başkan, "Hürriyet Anıtı"nızın parasını veren bir milletin "Hürriyet"ine kastediyorsunuz!" sözleriyle cevap verdi.

ETİKETLER

hürriyet anıtıakşenerhaberaçıklama
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-08-11T12:08:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/aksenerden-abd-baskani-trumpa-hurriyet-anitinizin-parasini-biz-verdik,676038","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/aksenerden-abd-baskani-trumpa-hurriyet-anitinizin-parasini-biz-verdik,676038"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24