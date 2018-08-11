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Akşener'den ABD Başkanı Trump'a: Hürriyet anıtınızın parasını biz verdik
Trump, çelik ve alüminyum ihracatına uygulanacak gümrük vergisini artıracağını açıkladı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını açıklamasına Twitter üzerinden tepki verdi. Akşener, "Hürriyet Anıtı'nızın parasını veren bir milletin 'Hürriyet'ine kastediyorsunuz" dedi.
Trump'ın, Türkiye'nin ABD'ye çelik ve alüminyum ihracatına uygulananan gümrük vergisini arttıracaklarını açıklamasına Twitter üzerinden "Sayın Başkan, "Hürriyet Anıtı"nızın parasını veren bir milletin "Hürriyet"ine kastediyorsunuz!" sözleriyle cevap verdi.
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