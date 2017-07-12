Akşener'den 15 Temmuz afişlerine tepki: Derhal düzeltilmeli

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılında hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri kapsamında tasarlanan afişlere MHP'den ihraç edilen ve yeni parti kurma çalışmaları yürüten Meral Akşener tepki gösterdi. Akşener, "Afişler derhal düzeltilmeli" ifadesini kullandı.

CNNTürk'te yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü yaklaşırken Cumhurbaşkanlığı da bir hafta sürecek programlarla çeşitli törenler düzenleme kararı aldı.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz’u anlatan çeşitli afişler de hazırladı.

Ancak hazırlanan afişler büyük tartışma yarattı. Afişlerde TSK’nın küçük düşürüldüğü yorumları yapıldı.

O afişlere bir tepki de Meral Akşener'den geldi. Akşener, sosyal medyahesabından "15 Temmuz kalkışmasını yapan alçaklar yerine yenik, ezik, çaresiz Türk Askeri resmi koymak alçakların ekmeğine yağ sürmektir. Derhal düzeltilmelidir" dedi.