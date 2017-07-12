T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akşener'den 15 Temmuz afişlerine tepki: Derhal düzeltilmeli

Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz’u anlatan çeşitli afişler hazırladı

12 Temmuz 2017 14:14

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılında hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri kapsamında tasarlanan afişlere MHP'den ihraç edilen ve yeni parti kurma çalışmaları yürüten Meral Akşener tepki gösterdi. Akşener, "Afişler derhal düzeltilmeli" ifadesini kullandı.

CNNTürk'te yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü yaklaşırken Cumhurbaşkanlığı da bir hafta sürecek programlarla çeşitli törenler düzenleme kararı aldı.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz’u anlatan çeşitli afişler de hazırladı.

Ancak hazırlanan afişler büyük tartışma yarattı. Afişlerde TSK’nın küçük düşürüldüğü yorumları yapıldı.

O afişlere bir tepki de Meral Akşener'den geldi. Akşener, sosyal medyahesabından "15 Temmuz kalkışmasını yapan alçaklar yerine yenik, ezik, çaresiz Türk Askeri resmi koymak alçakların ekmeğine yağ sürmektir. Derhal düzeltilmelidir" dedi.

ETİKETLER

meral akşenerhaberaçıklamaafiş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24