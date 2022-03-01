Akşener: Zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için attığımız bu adım memleketimize hayırlı, uğurlu olsun...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanı olarak sunumunu yaptıkları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem töreniyle ilgili olarak, "Zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için, yarının Türkiyesi için attığımız bu adım memleketimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun..." açıklamasını yaptı.

Altı muhalefet partisinin üzerinde uzlaşmaya vardığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinin sunumu ve imza töreni bugün öğleden sonra Ankara’da Bilkent Otel’de yapıldı. Akşener; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte bugünkü törende çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Twitter hesabından altı partinin genel başkanlarının beraber fotoğrafını paylaşan Akşener, "Zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için, yarının Türkiyesi için attığımız bu adım memleketimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun..." ifadelerini kullandı.