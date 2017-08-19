Akşener: Yeni parti için konuşulan isimler bizden bağımsız olarak ortaya atılıyor!

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener yeni kuracağı parti için ileri sürülen isimler hakkında konuştu. Akşener, "İsimler bizden bağımsız olarak ortaya atılıyor. Anında yalanlasak söz konusu kişilere karşı bir saygısızlık, bir nezaketsizlik yapmış olacağımızı düşünüyoruz. Yalanlamasak sanki isimlerini ortaya atarak zemin yoklamış gibi olacağız. Zor bir durum yani" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan isim vermeden, Cem Küçük'ün "Aydın Doğan'a talimat veririm, gereğini yapar" sözlerine, "Yaslanmış AK Parti’ye. Tıpkı geçmişin Mehmet Baransu’su gibi üst perdeden sallayıp duruyor, önüne gelene parmak sallıyor" diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağına yönelik olarak da konuşan Hakan, "Aslında Kılıçdar’ı tutuklamak falan akıllarından bile geçmiyor. Maksat bir hedef ve düşman belirleyip kendi saflarını sıklaştırmak" dedi.

Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın "Meral Akşener aradı ve şunları söyledi" başlığıyla (19 Ağustos 2017) yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

- NASILSINIZ?

- İyiyiz. Siz nasılsınız?

- Biz de iyiyiz. Biraz yorgunuz.

- Kolay gelsin, tahmin edebiliyoruz.

Şeklinde bir nezaket faslıyla başladı konuşmamız.

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Nezaket faslı bittikten sonra da...

Şunları söyledi Meral Akşener:

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- ALİ BARDAKOĞLU: Ali Bardakoğlu yeğenimin hocasıdır. Kendisini çok sever ve takdir ederim. Aktif siyasete girmeyeceği yönündeki kararını biliyorum. Daha önce başka teklifleri geri çevirdiğini de biliyorum. Bu nedenle kendisine bir teklif götürmedik.

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- HAŞİM KILIÇ: Haşim Kılıç benim takdir ettiğim, sevdiğim bir isimdir. Kendisiyle aynı siyasi yapı içinde bulunmak isterdim. Ama şundan emin olun ki şu ana kadar kendisine herhangi bir teklifte bulunmadık. İsmi benden ya da arkadaşlarımdan çıkmadı.

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- AYLİN NAZLIAKA: Aynı şekilde Aylin Nazlıaka Hanımefendi’nin ismi de bizden çıkmış değil.

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- ZOR BİR DURUM: Bu isimler bizden bağımsız olarak ortaya atılıyor. Anında yalanlasak... Söz konusu kişilere karşı bir saygısızlık, bir nezaketsizlik yapmış olacağımızı düşünüyoruz... Yalanlamasak... Sanki isimlerini ortaya atarak zemin yoklamış gibi olacağız. Zor bir durum yani...

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- GENÇLER VE KADINLAR: Şunu söyleyebilirim: Kurucular Kurulu üyelerimizin ağırlığını kadınlar ve gençler oluşturacak... Türkiye gençler ülkesi... Biz de gençlere ağırlık vereceğiz... Kadınlara ağırlık vereceğiz... Lise mezunu ev hanımları olacak listemizde... Yani kadınlar geliyor, hazırlıklı olun.

TEHDİTLE, HAKARETLE

TETİKÇİ var ya tetikçi...

Yaslanmış AK Parti’ye...

Tıpkı geçmişin Mehmet Baransu’su gibi üst perdeden sallayıp duruyor, önüne gelene parmak sallıyor.

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Işıkçılar grubundan bir köşe yazarı...

Yaslanmış AK Parti’ye...

Abdullah Gül’e, Ahmet Davutoğlu’na ve AK Parti’nin ileri gelenlerine sallayıp duruyor, hakaretler ediyor.

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Bu tipler varken...

AK Parti’nin de, Erdoğan’ın da başka düşmanlara ihtiyacı yok.

DELİ OLUYORUM

- TECAVÜZ kelimesi ile rıza kelimesini yan yana okuyunca...

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- “Ergenekon, Balyoz aslında gerçekti” cümlesini işitince...

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- Zavallı atları zerre düşünmeden faytona binip selfie yapanları görünce...

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- “Depreme hazırlıklı olun” uyarısını her duyduğumda...

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- “Asla” emojisinin her kullanımında...

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Öfkeden deli oluyorum.

KILIÇDAR’A NEDEN YÜKLENİYORLAR?

BÜYÜK konuşmayayım diyorum ama şu üç şeyi söylemeden de duramıyorum:

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- BİR: Aslında Kılıçdar’ı tutuklamak falan akıllarından bile geçmiyor... Maksat bir hedef ve düşman belirleyip kendi saflarını sıklaştırmak...

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- İKİ: Kılıçdar’ı ana hedef haline getirip... 2019’da karşılarına rakip olarak Kılıçdar’ın çıkmasını sağlamaya çalışıyorlar.

- ÜÇ: Temel karşıtlığı “Kılıçdar” ile “Erdoğan” karşıtlığına çevirmek istiyorlar. Böyle yaptıklarında işlerinin daha kolay olacağını düşünüyorlar.