Akşener yanıtladı: AKP seçimi kaybederse ertesi gün ne olacak?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'nin seçimi kaybetmesi halinde izleyeceği yol haritasını açıkladı.

Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir, İyi Parti lideri Akşener ile yaptıkları iftardaki sohbetlerini köşesine taşıdı. “Seçimler yapıldı ve AKP kaybetti. Ertesi gün ne olacak?” sorusuna karşılık Akşener’in verdiği yanıttan iyi hazırlanıldığı çıkarımını yapan Özdemir, şunları kaydetti:

“Ertesi güne yönelik ciddi çalışmalar var. Hangi kararnamenin yayınlanacağı ve neyin değiştirileceğine yönelik tek tek hazırlık yapılmış. Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden kurulmasından tutun da acil yargı reformu ve ekonomik birçok tedbir için kararnamelere kadar planlananmış ve hazırlığı yapılmış. Akşener, Türkiye'nin seçimlerden sonra 1 gün bile kaybedecek vaktinin olmadığını söylüyor.”

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