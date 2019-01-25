Akşener ve Kılıçdaroğlu yerel seçimler için ittifak konusunda anlaştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında 31 Mart yerel seçimleri için ittifak konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Ortak açıklamada, gerginleştirici ve ayrıştırıcı üsluptan rahatsızlık dile getirilerek, projelerin konuşulduğu bir seçim atmosferi vurgusu yapıldı. Bu kapsamda 22’si büyükşehir 49 ilde ittifak yapılacak. Büyükşehirlerden 12’sinde CHP, 10’unda İyi Parti adayı desteklenecek.

Celal Doğan üzerinden polemik konusu olan Gaziantep’te ise İyi Parti aday gösterecek.

Öte yandan İstanbul'un Üsküdar ilçesi CHP'ye bırakılırken, Muğla'nın Bodrum ilçesinde her iki parti de kendi adaylarıyla yarışma kararı aldı.

Ankara’da 8 ilçede ortak aday (4 CHP - 4 İyi Parti), 17 ilçede ayrı ayrı aday çıkarılacak

İstanbul’da 29 ilçede ortak aday (25 CHP - 4 İyi Parti), 10 ilçede ayrı çıkarılacak.

İzmir'de 25 ilçede ortak aday (23 CHP - 2 İyi Parti), 5 ilçede ayrı aday çıkarılacak.

Aydın'da 16 ilçede ortak aday (11 CHP - 5 İyi Parti), 1 ilçede ayrı aday çıkarılacak.

Adana'nın 13 ilçede ortak aday (7 CHP - 6 İyi Parti), 2 ilçede ayrı aday çıkarılacak.

Eskişehir'de 13 ilçede ortak aday (11 CHP - 2 İyi Parti), 1 ilçede ayrı aday çıkarılacak.

Gaziantep'te 6 ilçede ortak aday (3 CHP - 3 İyi Parti), 3 ilçede ayrı aday çıkarılacak.

Antalya'da 12 ilçede CHP, 7 ilçede İyi Parti adayı desteklenecek.

Hatay'da 10 ilçede CHP, 5 ilçede İyi Parti desteklenecek.

Balıkesir'de 14 ilçede CHP, 6 ilçede İyi Parti adayı desteklenecek.

İttifak sağlanan büyükşehir belediyeleri şöyle:

CHP: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahraman Maraş, Malatya, Muğla ve Tekirdağ.

İyi Parti: Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ittifak protokolü açıklaması için saat 11.30’da, görüşmeleri yürüten Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun’la birlikte İyi Parti Genel Merkezi’ne gitti. Heyette, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kusoğlu da yer aldı. Kılıçdaroğlu’nu genel merkez girişinde İyi Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu karşıladı. Kılıçdaroğlu açıklama öncesi İyi lideri Akşener ile makamında basına kapalı görüşme yaptı. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP ile İyi Parti’nin yerel seçim işbirliği görüşmelerini yürüten heyetlerin imzasıyla yayınlanan protokol metninde, “Her iki partiden birine aday adayı müracaatında bulunmuş ancak adaylaştırılmamış kişiler, diğer siyasi partice aday gösterilmeyecektir” ibaresi dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Demokrasi tarihinde ilk imzayı atma gibi bir geleneğimiz var. Cumhuriyet tarihinde ilk kez demokratik anlamda çok geniş bir işbirliğini hayata geçiriyoruz. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz, huzur içinde yaşama mücadelesi veriyoruz. Kavgadan yana değil, huzurdan yanayız.

"İyi Partiyle yaptığımız iş birliğinin kahramanları var. 4 arkadaşımız var. Onlar uzun bir çaba gösterdiler. Genel başkanlar olarak bize hazır bir liste getirdiler. Eğer emeği ödüllendirmek, teşekkür etmek gerekiyorsa bu 4 arkadaşıma herkesin huzurunda teşekkür etmek isterim."

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayın Kılıçdaroğlu ile ben de bugüne kadar Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki partinin oluşturduğu sisteme hakaret eden, onları taciz eden bir dil kullanmadık.

"Biz bütün bunlara rağmen huzurun, kardeşliğin, ve sadece yerel seçimler olduğunun, sadece aday olan kardeşlerimizin projelerinin tartışılacağı, adaylar tarafından güzel bir rekabet yapılmasını sağlayacağız. Bütün bu ötekileştiren, düşmanca dili kale almayacağız. Tekraren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum."