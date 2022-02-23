Akşener ve Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü ile görüştü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile parti genel merkezinde görüştü.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan da görüşmede yer aldı.

Kılıçdaroğlu'na görüşmede ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Nacho Sanchez Amor, 2017'den beri tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında 21 Şubat'ta görülen duruşmadan da tahliye kararı çıkmamasına tepki göstermiş ve "Maskaralığa dönüşen yasal süreçte dönen sayısız yasal oyunun sonuncusuna tanık olduğunu" belirterek "Tüm bu oyunlar gerçeği gizleyemeyecek: AİHM kararlarına riayet edilmesi zorunlu" ifadelerini kullanmıştı.