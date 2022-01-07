Akşener ve Davutoğlu görüşmesi kulisleri hareketlendirdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün yaptığı “altı siyasi parti olabilir gibi bir durum var” açıklamasının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret, kulislerde “Millet İttifakı genişliyor mu?” sorusunu gündeme getirdi. İttifak cephesi bu soruya “Neden olmasın” yanıtını veriyor. Ancak “Gelecek ve DEVA partilerinin Millet İttifakı’nda yer almaları için henüz erken” deniyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, kulislerde, Gelecek ile DEVA’nın “Millet İttifakı içinde yer almaya sıcak baktığı” ancak bunun için önce “AKP seçmeninin nabzının ölçülmesi gerektiğini düşündükleri” konuşuluyor.

Kulislerde şu değerlendirmeler yapılıyor:

“Her iki parti kendi adı ve amblemiyle oy pusulasında olmaktan yana tavır izliyor. Çünkü her iki partinin de hedef kitlesi AKP seçmeni. Bu nedenle seçmen tavrı bu partilerin ittifak bileşeni içinde yer alıp almayacağında en birincil etken olacak. İki parti özellikle seçim takvimi açıklandığında oturup bir durum değerlendirmesi yapacak. Eğer anketlerdeki seçmen tavrında ‘AKP’den istedikleri oranda oy alabildiklerini’ görürlerse, tercihlerini Millet İttifakı’ndan yana kullanmayabilirler. Aksi durumda ise Millet İttifakı içinde yer almak isteyebilirler.”