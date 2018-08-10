T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akşener: Ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız (1) 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl Başkanları toplantısı sonrasında gündemi değerlendirdi

10 Ağustos 2018 19:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl Başkanları toplantısı sonrasında gündemi değerlendirdi. Ekonomiye ilişkin Akşener, \"Ekonomide ve dövizde tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Hepimiz aynı gemideyiz geminin adı Türkiye Cumhuriyeti\'dir. Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere sayın Cumhurbaşkanı\'na çağrıda bulunuyoruz; gelin etrafınızı saran sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an evvel kurtulun.  Türkiye Cumhuriyeti,  aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Merkez Bankası\'na müdahale etmekten vazgeçin\" dedi. 


Görüntü dökümü

-Akşener\'in açıklaması

-Detaylar 


ANKARA (DHA) 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Parti Genel Başkanı Meral AkşenerBaşkanlarıEkonomiyeAkşenerHepimizTürkiye Cumhuriyeti DünüCumhurbaşkanıCumhuriyetiEkonomikBugünTürkiye CumhuriyetiMerkez BankasıDHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24