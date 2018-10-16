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Akşener: Tuttuğu bayrak İnönü'yü Amerikancı yapıyorsa; Siyonistlerden aldığı hizmet madalyası Erdoğan'ı neci yapar?

"Erdoğan, CHP üzerinden, Cumhuriyet'in kurucu iradesine saldırıyor"

16 Ekim 2018 17:59

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye yönelik söylemleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek, "Tuttuğu bayrak İnönü’yü Amerikancı yapıyorsa; Siyonistlerden aldığı hizmet madalyası Erdoğan’ı neci yapar? Bu polemik gereksiz ve yaralayıcıdır. İki tarafın da beslendiği polemiktir. Olan, tarihi şahsiyetlerimize olmaktadır. İki tarafı da bu boş yarışa son vermeye çağırıyorum" ifadesini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akşener'in açıklamaları şöyle:

- Sayın Erdoğan, CHP üzerinden, Cumhuriyet’in kurucu iradesine saldırıyor ya, ben bir noktayı hatırlatayım. Öncelikle, Cumhuriyetin kurucu iradesi saygıyı hak eder. Bunu bir kenara yazın.

- Tarih öğretmeni olarak hatırlatmak isterim. "İnönü’nün elinde Amerikan bayrağı var” dediği günlerde, Sayın Erdoğan’ın abileri, Dolmabahçe'de, alkışlarla Amerikan 6’ncı filoyu karşılıyordu. Meclis Başkanı yaptığı İsmail Kahraman abisine danışmadan, bu mevzulara girmesin. Batar.

- Tuttuğu bayrak İnönü’yü Amerikancı yapıyorsa; Siyonistlerden aldığı hizmet madalyası Erdoğan’ı neci yapar? Bu polemik gereksiz ve yaralayıcıdır. İki tarafın da beslendiği polemiktir. Olan, tarihi şahsiyetlerimize olmaktadır. İki tarafı da bu boş yarışa son vermeye çağırıyorum.

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