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"Akşener, Tarım ve Orman Bakanı da TikTok’ta istifa etsin çağrısında bulunmuştu;  Pakdemirli ile ilgili İyi Parti'de bir süredir çalışma yapılıyor"

"Pakdemirli istifa çağrısına sadece gülümsemiş"

Bekir Pakdemirli - Akşener (soldan sağa)

13 Kasım 2020 08:55

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Tiktok'ta istifa etsin" çağrısında bulunduğu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hakkında İyi Parti'nin bir süredir çalışma yaptığını yazdı. 

Öztürk yazısında, "Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile ilgili İyi Parti'de bir süredir çalışma yapılıyor, sendikacı kökenli Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, bunları derliyor, çoğuna cevap verilmese de soru önergelerini TBMM Başkanlığı'na sunuyor." bilgisini paylaştı. 

Öztürk yazısında, "Dün bakanlık yetkililerine sordum, Bakan'ın bütün sorulara cevap verdiğini, milletvekillerinin de bu cevaplar sonrası bakan teşekkür ettiğini söylediler. Peki Bakan,  'TikTok'ta istifa etsin' önerisini nasıl karşıladı? Anlatılana göre Bakan sadece gülümsemiş." ifadesini kullandı. 

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