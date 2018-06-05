İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kendisine yönelik 'FETÖ' imalarında bulunana Başbakan Binali Yıldırım'a tepki gösterdi. "Ben FETÖ’den talimat alıyorsam sen orada bostan korkuluğu musun? Sen ne biçim Başbakan’sın? Tutuklat o zaman beni" diyen Akşener, Tam 2.5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Sen Başbakansın, bostan korkuluğu musun madem ben FETÖ’cüyüm gel tutukla" diye konuştu.

Kırıkkale'de konuşan Akşener'in konuya ilişkin olarak söyledikleri şöyle:

- Sayın Başbakan Binali yıldırım Bey. Ben FETÖ’den talimat alıyorsam sen orada bostan korkuluğu musun? Sen ne biçim Başbakan’sın? Tutuklat o zaman beni, tutuklat. Hadi bakalım. Hadi tutuklat beni de kim FETÖ’cüymüş kim değilmiş. Sizi gidi içine FETÖ’cü kaçanlar sizi. Bunların tamamı ahlaksızlık, korkaklıktır. Belediye başkanı ve validen yüz alan Gaziantepspor Kulübü başkanı ise beni tehdit ediyor. Canımı alacakmış. Bekleriz bekleriz, buyur birader buyur. Ben burdayım buyur.

- Tam 2.5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Sen Başbakansın, bostan korkuluğu musun madem ben FETÖ’cüyüm gel tutukla. Kim kripto FETÖ’cü, kim eskinin kallavi FETÖ’cüsü bana çemkiriyor. Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ’cüdür."