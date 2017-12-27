Akşener: Sudan'dan ada isteyeceğinize işgal altındaki 18 adamızı alın!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sudan'dan bir adayı restore etmek amacıyla istemesine ilişkin, "El Beşir’den Sudan’daki bir adanın Türkiye’ye verilip restorasyon yapılmasını istiyor. Elalemin adamından adayı isteyeceğine Yunanistan tarafından işgal altındaki ülkemize ait 18 adamızı al. Onlardan ada isteyeceğine kendi adamızı al" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Akşener, KHK'ların yok hükmünde olduğunu söyledi.

"Bu maddeyle Kararname, İyi Parti için yok hükmündedir. Kardeşim, FETÖ’yü bu ülkenin başına kim getirdi? Hain terör darbesinin sebepleri kimler?" diyen Akşener, "Hocaefendi dön’ diye ağlayanlar kimlerdi? Erkekler ağlamaz diyorlar ama bunlar Fetullah Gülen için zırıl zırıl ağlıyorlardı" diye konuştu.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

“Cumhurbaşkanı Kaddafi’ye, Esad’a ‘kardeşim’ diyordu. Şimdi de Sudan Devlet Başkanı Beşir’e ‘kardeşim’ diyor. Kardeşim dediklerinin hepsi gitti ya da zor durumda. Beşir’e ‘kardeşim’ dediğine göre yakında o da gider. Dış politika öyle. ‘Ey’lerle ‘Ey’ diyerek, ‘kardeşim’ diyerek yürümez. Türkiye’nin etrafı düşmanla çevrilmiş durumda.

El Beşir’den Sudan’daki bir adanın Türkiye’ye verilip restorasyon yapılmasını istiyor. Elalemin adamından adayı isteyeceğine Yunanistan tarafından işgal altındaki ülkemize ait 18 adamızı al. Onlardan ada isteyeceğine kendi adamızı al. Elalemin adasını restorasyon yapacağına, sıkıysanız kendi adamızı Yunanlılardan alın. Yunanlı bakan ‘sıkıysa alın’ diyor. Bizim iktidarımızda ‘sıkıyorsa verme’ diyeceğiz.

AKP’nin TBMM’de açık ara milletvekili üstünlüğü olmasına, hatta dışarıdan destekler olmasına rağmen, cumhurbaşkanının imzasıyla kararnameler çıkarılıyor. Niçin bunlar Meclis’ten geçirilmiyor? Anayasa Mahkemesi, bir şey yapmayacağını söylüyor. Kanun Hükmünde Kararname eliyle çıkarılması gereken yasalar Meclis’ten kaçırılıyor. Yani Anayasa’ya karşı açıkça suç işleniyor.”

Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında hukuki, idari mali ve cezai sorumlulurk doğmaz..

Bu maddeyle Kararname, İyi Parti için yok hükmündedir. Kardeşim, FETÖ’yü bu ülkenin başına kim getirdi? Hain terör darbesinin sebepleri kimler? ‘Hocaefendi dön’ diye ağlayanlar kimlerdi? Erkekler ağlamaz diyorlar ama bunlar Fetullah Gülen için zırıl zırıl ağlıyorlardı.

Yargı FETÖ’cüler tarafından ele geçirilmişti. 15 Temmuz darbe kalkışmasının arkasında üst akıl deniliyor ya o üst akıl, ülkemizde 15 Temmuz’a iç savaş provası yaptı. Bugün Kanun Hükmünde Kararname ile insanlara silah kullanmasını serbest bırakılacağı, silah satışlarının kolaylaştırılacağı, herhangi bir problem halinde insanların birbirlerini katledecekleri anlaşılıyor. Kardeşim, ne yaparsanız yapın, korkmuyorum, korkmuyoruz. Bunlar kendilerini eleştiren herkese FETÖ’cü diyorlar. Devlette ciddiyet lazım. Reza Sarraf Türkiye’den giderken istihbarat ne yapıyordu? Bizi takip ediyordu."