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Akşener: Senin için kalkan elleri not et

"Yanar döner siyasetin manevraları, milyonlarca vatandaşın umudunu yerde bıraktı"

26 Ekim 2018 10:44

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 1. yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyonda partililere seslendi.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, Belediyeciliği rant düşkünlüğünden kurtaracaklarını kaydeden Akşener, “Rüşvete, yalana, talana, son vereceğiz. Devamında da inşallah ülkemize, dürüst ve iyi yönetim anlayışını getireceğiz. Türkiye’yi iyi yöneteceğiz” dedi.

İyi Parti’nin TBMM’de Emeklilikte Yaşa Takılanlar Araştırma Komisyonu kurulmasına dair reddedilen önergesiyle ilgili olarak da konuşan Akşener, “Yanar döner siyasetin manevraları, milyonlarca vatandaşın umudunu yerde bıraktı. Milletimize sesleniyorum: Senin için kalkan elleri not et" ifadesini kullandı. 

 

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