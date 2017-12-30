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Akşener, Sakarya'daki programına katılamadı

Meral Akşener'in dün akşam İstanbul'da rahatsızlandığı ve serumla tedavi gördüğü açıklandı

30 Aralık 2017 18:47

İyi Parti Başkanı Meral Akşener, rahatsızlanınca Sakarya İl Başkanlığı binasının açılışına katılamadı. Şener'in dün akşam rahatsızlandığı ve serum tedavisi gördüğü açıklandı. Binanın açılışı genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ, tarafından yapıldı.

İyi Parti Sakarya İl Başkanlığı'nın açılışı için Sakarya'ya gelmesi beklenen Genel Başkan Meral Akşener için uzun süreden bu yana çalışma yapılıyordu. Akşener ve beraberindekileri karşılamak için TEM Adapazarı gişelerine araçlarıyla giden partililer, parti otobüsünde Meral Akşener'i göremedi. Akşener'in dün akşam saatlerinde rahatsızlandığı ve İstanbul'da serumla tedavi gördüğü açıklandı.

Sakarya programına Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ ile Isparta Milletvekili Nuri Okutan katıldı. Aydın ve Özdağ, kendilerini karşılayan partililerle selamlaşarak programa devam etti. (DHA)

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