Akşener: Pensilvanya'ya yüz sürenler AK Parti'den milletvekili adayı oldular, bana FETÖ'cü diyenler şerefsizdir!

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen'i ziyaret eden AKP'lilerin yeniden milletvekili adayı olduğunu hatırlattı. Kendisine 'FETÖ'cü diyenlerin şerefsiz olduğunu söyledi.

Trabzon'da vatandaşlara seslenen Akşener, "Bu düzen değişecek" dedi.

Akşener’in seçim mitingleri kapsamında Trabzon'da yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ya kendi çocuklarınızın AKP’den kağıt götürmeden uzman çavuş bile olamadığı bir düzene ya da bu düzeni değiştirmeye karar vereceksiniz. Ya nüfus cüzdanınızın ağa da olduğu, paşa da olduğu bir düzene geçeceksiniz ya da haşa Sayın Erdoğan’ı peygamber efendimizle eş tutanlara ya da Allah’ın sıfatlarını taşıdığını iddia edenlere ‘dur’ diyeceksiniz. Ya da bu devran böyle devam eder diyeceksiniz.Trabzon’un en büyük sorunu işsizlik. Bir tarafta AKP teşkilatlarından kağıt götürüp ballı maaşlara kavuşanlar, bir tarafta Vali yanında, Kaymakam yanında 1 ay çalışıp sonra 657’nin, yani memurlar kanununun en ballı maaşlarıyla ödüllendirilenler, diğer tarafta sizin çocuklarınız gibi KPSS sınavlarında sorular çalınarak hakları yenilen çocukların yanında olacaksınız.

Sayın Erdoğan diyor ki ‘İnşallah şehir hastanelerindeki müşteriler artacak’. Müşteri dediği kim? Hasta, hasta! Binaları yaptılar, fahiş fiyatla devlet kiraladı. 2.5 milyar dolardan ne sizin cebinize para girebildi ne de çocuklarınız iş bulabildi.65 milyar dolar Kanal İstanbul için ihtiyaç olan para. 65 milyar doları yatıracaksın, atanamayan öğretmenler, kadınlar, 3 bin 600 ek göstergesi hallolamamış polisler ve Türkiye’de çalışan çalışmayan herkese bu 65 milyar dolardan ne kadar ödenecek sorusunu sordum dut yemiş bülbül oldular.Onun yerine büyük bir proje olarak ‘Millet kıraathanesi’ açıyor. 1 orta 1 sade bedavaymış. 16 yıldır iktidardasınız, millete dokunan, insana dokunan projeler yapmanız lazım. Bu 2.5 trilyon dolar ile sadece bölünmüş yol yapıldı, başka hiçbir şey yapılmadı.