Akşener: Partiyi yüzde 20’lik bir parti haline getirebilmek için yeniden yollara düşüyoruz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim partimiz kuruldu, seçme girdi jet hızıyla, ondan sonra 31 Mart geldi ve sonuçta bugün itibarı ile bizim partimizin bütün araştırmalarda ortalaması yüzde 16. Şimdi yüzde 16’lık bir partiyi yüzde 20’lik bir parti haline getirebilmek için yeniden yollara düşüyoruz, arkadaşlarımızla birlikte" dedi.

Akşener, Van'ın Ahlat İlçesinde, Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti. Mezarlık ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Akşener, araştırmalarda partinin oy oranının yüzde 16 çıktığını, bunu yüzde 20 yapmak için tekrar yollara düştüğünü ve ikinci aşama için de Ahlat’ta start verdiklerini söyledi.

Partinin Ahlat'ta kurulduğu ve ikinci kez Ahlat'ı ziyaret etmesine ilişkin soru üzerine Akşener şunları söyledi:

“Ben Bitlis’te dolayısıyla da merkezi de Ahlat’ta partinin ilk kurulduğu an sanırım bir hafta sonra buraya geldik. Parti burada kuruldu, resmiyeti Ahlat’ta yaptık. Sebebi şuydu, ben Anadolu’yu gezerken bir soru sormuştum Ahlat’a, Adilcevaz’a Tatvan’a ne kadar turist geliyor? Ahlat’a ve Adilcevaz’a hiç gelmediğini ekonomik olarak bir katkı olmadığını söylemişlerdi, buraya dikkat çekmek amaçlı, ekonomisine bir katkım olabilir miydi. Sonra bir ev kiraladım burada. Sonra Ahlat’a geldim bayramı burada geçirdim Türkiye’de duymayan da duydu. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı geldi burada bir saray yaptırdı. Şimdi soruyorum başka ne isterseniz benden?

Bu netlikte söylüyorum bir siyasi partinin genel başkanı diyor ki 'Ahlat’ta ev tutacağım ve bayramı burada geçireceğim' ve sözünü de tutuyor. Daha sonra yerelin dışına taştı ulusal televizyonlarda verildi Ahlat’a dikkat çekildi sonra Ahlat birden keşfedildi iyi bir şey yani. Sonra da Sayın Cumhurbaşkanı burada bir saray yaptı, niye yaptı demiyorum. Şimdi inşallah orada bayramların birini geçirir, orada çalışan insanların Ahlatlı olmasına dikkat ederler, Ahlatlı işsiz gençleri alırlar. Bu arada sarayı görmek için Ahlat’ı görmek için Türkiye’nin her tarafından Ahlat’a insanlar gelir böylece Ahlat’ın ve yan ilçelerin ekonomisi gelişir. Ben kendime böyle bir misyon çizmiştim çok şükür onunla ilgili bir mesafe aldık."

Bizim partimiz kuruldu, seçme girdi jet hızıyla, ondan sonra 31 Mart geldi ve sonuçta bugün itibarı ile bizim partimizin bütün araştırmalarda ortalaması yüzde 16. Şimdi yüzde 16’lık bir partiyi yüzde 20’lik bir parti haline getirebilmek için yeniden yollara düşüyoruz, arkadaşlarımızla birlikte. Biz aşama aşama gidiyoruz. Şimdi Bitlis merkezde bir sorun vardı onu Türkiye ile paylaştık, bütün televizyonlar verdiler, Bitlis’teki çetelere dikkat çektik. Ben burada bulunmadan geçemedim, şimdi ikinci aşama için de Ahlat’ta start veriyoruz.” (ANKA)