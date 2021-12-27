Akşener: Önümüzdeki seçimde belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçimin 2022 Haziran'da olabileceğini belirterek, "Önümüzdeki seçimde yeni kurulan 2 parti ile belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız" dedi.

Akşener ittifakın adayıyla ilgili tartışmalarla ilgili olarak, "İki belediye başkanımız arkadaşımız anketlere koyarak muhalif seçmeni taraf haline getiren sistem oluştu bunu çok zararlı buluyorum. Bu iki belediye başkanı ya da birden başka başarılı belediye başkanı varsa iki arkadaşı soruyor anketçiler. Bizim iki arkadaşın aday gösterilmesine karşı düşüncemiz yok sadece iki başkanın taraf haline getirilmesini yanlış buluyorum. Tayyip Bey meselesi değil. Biz ikinci bir Tayyip Bey seçmek için yol açmadık." ifadelerini kullandı.

Akşener, ESİAD toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti’den ayrılan isimlere İyi Parti’nin kapsının açık olup olmadığını sorulmasını da yanıtlayan Akşener, şunları söyledi;

"Mal elden gidiyor gibi bir telaş var buna gerek yok"

"Biz bir start-up'ız ve melek yatırımcımız yok dedik. İş insanlarından gelen oldu da ‘Hayır mı?' dedik. Kapımız iş dünyasına da sonuna kadar açıktır. Siyaset farklı farklı sektörlerin temsil edildiği bir yer olmalıdır. Böyle olsun ki herkesse ulaşabilsin. Ben bir şeyi fark ettim. 24 Haziran önemli bir veri benim için."

Şimdi gidilen yolculukta muhalefet çok iyi gidiyor. Böyle olduğunda bir telaş oluyor yöneticilerde, nasılsa aldık diye psikolojik paylaşımlar oluyor. Bu yanlış. Mal elden gidiyor gibi bir telaş var buna gerek yok."

"Bizim iki belediye başkanının aday gösterilmesine karşı düşüncemiz yok; sadece iki başkanın taraf haline getirilmesini yanlış buluyorum"

"İki belediye başkanımız arkadaşımız anketlere koyarak muhalif seçmeni taraf haline getiren sistem oluştu bunu çok zararlı buluyorum. Bu iki belediye başkanı ya da birden başka başarılı belediye başkanı varsa iki arkadaşı soruyor anketçiler."

"Bizim iki arkadaşın aday gösterilmesine karşı düşüncemiz yok sadece iki başkanın taraf haline getirilmesini yanlış buluyorum. Tayyip Bey meselesi değil. Biz ikinci bir Tayyip Bey seçmek için yol açmadık. Parti yokken ben niye çalıştım? Bu sistemin ucube olduğuna inandığım için. Bu sistemin ucube olduğuna herkes kanaat etti."

"Bizim hedefimiz ikinci bir Erdoğan seçmek değil"

"Bizim hedefimiz ikinci bir Erdoğan seçmek değil. Biz arızaları giderilmiş 2’nci yüzyıl uygun yeni parlamenter sisteme geçiş yapmak istiyoruz. Tartışmaları kutuplaştırma üzerinden gitmesini yanlış buluyorum. Bu nedenle ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedim. Biz 24 Haziran’da 4 siyasi parti olarak 31 Mart’ta 2 yeni parti ile girdik."

"İnsanların başarıya ulaşabilmesi için bir şey dememiz lazım"

"Önümüzdeki seçimde belki yeni kurulan 2 parti ile belki 6 partili bir millet ittifakı olacağız. Cumhurbaşkanı adayınız kim diyor… Cumhur İttifakı’nın adayının Sayın Bahçeli’nin ağzından Sayın Erdoğan olduğunu duyduk. Bunu Sayın Erdoğan’dan duyduk mu? Hayır! Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedim ve insanların başarıya ulaşabilmesi için bir şey dememiz lazım. Bu da birinci parti çıkmak…

"Belediye başkanlarımızın somut başarısı çok önemli"