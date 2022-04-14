Akşener: O seçim gelecek ve o seçim sandığında birinci parti çıkacağız inşallah

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O seçim gelecek ve o seçim sandığında Allah'ın izniyle, sizin iradenizle, milletimizin teveccühüyle birinci parti çıkacağız inşallah." dedi.

Akşener, Bursa’da iftarda, “Ya bir yıl ya da daha öncesi o seçim gelecek ve o seçim sandığından Allah'ın izniyle sizin iradenizle milletinin teveccühü ile birinci çıkacağız. Millet İttifakı’nın adayı olan arkadaşımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bizim iktidarımızda haram yedirilmesine müsaade edilmeyecek kul hakkına girilmeyecek” diye konuştu.

Akşener’in konuşması satır başları ile şöyle:

"Büyük vefasızlık"

"Cesurlar hareketinin mensupları aranızda olmaktan büyük gurur duyuyorum. Nereden nereye, Allah’ıma şükürler olsun bugün buradayız, beraberiz. Cenabı Hak beni ve arkadaşlarıma tek bir yüzük ile ortaya çıkıp daha sonra da gemicikler, gemiler, saraylar nasip etmesin. En büyük ayıp budur, milletinin içinden çıkıp onun sırtına basıp 20 yıldır ülkeyi yönetip ondan sonra da garip gurebaya nankörler demek en büyük vefasızlıktır.

"Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarını söktüler rantçılara peşkeş çektiler"

Bugün bu salonu böylesine sizler şereflendirdiyseniz bütün gıcıklıklara rağmen 13. Cumhurbaşkanı da Millet İttifakı’nın adayı olacak. Sadece sloganla olmaz partimizi ilk seçimde birinci parti yapacak mıyız? Elbette başaracağız. Zeytin ağaçlarını çetelere, rantçılara kurban ettiler. Bizim arkadaşlarımız bir zeytin fidesini buraya asmışlar muhteremler izin vermemiş. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarını söktüler rantçılara peşkeş çektiler. Utanmadan söküp kenara alacaklarmış yeniden dikeceklermiş.

"Rant uğruna insanımız, zeytinlerimiz, dağlarımız, toprağımız değersiz"

Sayın Erdoğan başta olmak üzere ‘bay kriz’ ve arkadaşlarının anlamadığı şey ne biliyor musunuz, insanları kendilerinin değersiz hissetmelerine neden olmaları. Rant uğruna insanımız, zeytinlerimiz, dağlarımız, toprağımız değersiz. Utanmadan savaş içindeki Ukrayna’dan yağ ithal eden bir ülkeyiz, insan utanır. Senin çocuğun atanamamış öğretmen, 92 puanla atanamamış bir genç olarak evinde ağlayarak oturuyor. Ramazan ayında pek çok evde sadece makarna, çorba, bulgur pilavı pişirilirken hani bir şiir var ya; aksırıncaya kadar, tıksırıncaya kadar, kusuncaya kadar yiyin ama haram olsun, zıkkım olsun.

Uzun bir mücadelenin neticesinde buradayız. Bursa'nın benim siyasi hayatında çok önemli bir yeri var. Ne zaman dara düşsem siz beni ayağa kaldırdınız. Siz benim irademin cesaretimin kaynağısınız. Ben Bursa Öğretmen Okulu mezunuyum, burada bugün konuşuyorsam aldığım eğitimin, vatan sevgisinin tezahürüdür.

"Birinci çıkacağız"

Bir Rumeli kızı olarak ailemin bir bölümü de Bursa’nın Gündoğdu köyünde. Bizim kadınlarımız ciddi manada kuvvetlidir. İki tane göçü Rumelili kadınlar yaptı. Bizimle ilgili yanlış yapanlar yanıldı. Ya bir yıl ya da daha öncesi o seçim gelecek ve o seçim sandığından Allah'ın izniyle sizin iradenizle milletinin teveccühü ile birinci çıkacağız. Millet İttifakı’nın adayı olan arkadaşımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. 3600 sözü verdiler yalan oldu, EYT dediler yalan oldu, çiftçi dediler öldürdüler. Yalan üstüne yalan söylediler. Esnaf, çiftçi, kadın köylü, atanamayan öğretmenler, gençlerimiz bu kâbusu bitireceklerini biliyor. Bizim iktidarımızda haram yedirilmesine müsaade edilmeyecek kul hakkına girilmeyecek, bizim iktidarımızda 92 puan alan çocuklarımız ortada bırakılmayacak, mülakat denilen sistemi ortadan kaldıracağız.”

İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Akşener’e bir madalya ve Türk bayrağı işlemeli bir tablo hediye etti. Akşener ayrıca İYİ Parti’ye katılan yeni üyelere rozetlerini taktı.