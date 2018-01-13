Akşener o anonsa tepki göstermişti; AKP'li belediye: Kasıt yok, miting için araç bile temin ettik

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il ve ilçe teşkilat binalarının açılışı için gezilerine devam ediyor. Dün Uşak'ın Banaz İlçesi'nde de açılışa katılan Akşener, konuşması sırasında belediye hoparlörlerinden bir kişinin vefat ilanının anonsunu duyunca konuşmasına bir müdahale olduğunu düşünerek, “Ne yaparsanız yapın, baş edemeyeceksiniz” tepkisini gösterdi. Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ise olayda bir kasıt olmadığını söyleyerek, "Böyle bir şeyi yapmamız mümkün değil" dedi.

Akşener, İyi Parti Uşak İl Başkanlığı ve Merkez İlçe teşkilatlarının bina açılışlarını yaptıktan sonra Uşak'a 30 kilometre uzaklıktaki Banaz'a gitti. Burada gündeme ilişkin olarak açıklamalar yapan Akşener'in konuşması sırasında belediye hoparlörlerinden bir cenaze anonsu yapıldı.

Akşener, yapılan anonsun konuşmasına bir müdahale olduğu iddiasıyla, "Ne yaparsanız yapın, baş edemeyeceksiniz. Ben zaten devam edeceğim, bunlar korkuyorlar o yüzden” diye konuştu.

"3 duyuru yapıldı"

Belediyenin anonslarını yapan görevli Akşener'in mitingi için 3 duyuru yaptığını söyleyerek, "Toplamda 3 duyuru yaptım. Biri gelmeden önceki gün. İkisi de mitingin olduğu gün, 10.30 ve 12.00'de. Normalde cenaze ilanı için anonsları öğle namazından sonra 13.30 gibi yapıyoruz ancak Akşener'in miting saati ileri kaymış, haberimiz yoktu. Bu yüzden anonsu yaptığımız saatte mitingin sürdüğünü bilmiyordum. Kasten yapılmış bir durum yok" ifadelerini kullandı.

"Miting için gerekli araçları temin ettik"

Belediyede çalışan başka bir yetkili ise, "İyi Parti İlçe Başkanı'nın 30 yıllık arkadaşıyım. Sabahtan itibaren yapılacak miting için gerekli olan belediye araçlarını temin ettim. Biz herhangi bir parti, toplantı için ayrım yapmadan bu tip organizasyonlarda desteğimizi veriyoruz" açıklaması yaptı.

"Bilerek yapmamız mümkün değil"

AKP'li Banaz Belediye Başkanı Arpacı ise Akşener'in tepki gösterdiği durum için, "Kesinlikle kasıtlı bir durum yok. Bilerek yapmamız mümkün değil. Görevli arkadaşları yine de uyardık" dedi. Arpacı, Akşener'in konuşması için belediyenin herhangi bir destek vermediğini söyledi.