Akşener: Muharrem İnce ikinci tura kalırsa desteklerim, kendisi için çalışırım

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimde ikinci tura rakibi Muharrem İnce'nin kalması durumunda kendisine destek vereceğini söyledi. Muharrem İnce için çalışmalar yürütebileceğini ifade eden Akşener, birlikte miting yapabileceklerini de kaydetti.

Dün (6 Haziran 2018) FOX TV'de yayınlanan "Liderler Fox'ta" programına konuk olan Akşener, İsmail Küçükkaya'nın "İnce ikinci tura kalırsa destekler misiniz" sorusuna "Desteklerim, hem de onun için çalışırım" yanıtını verdi. Akşener, Fatih Portakal'ın "Ortak miting yapar mısınız" sorusu üzerine de "Niye yapmayayım" ifadesini kullandı.