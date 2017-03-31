Akşener: Milliyetçiler olarak Bahçeli’den açıklama bekliyoruz

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, Kerkük’te Kürdistan bayrağının kamu kurumlarına asılmasına ilişkin olarak “Bizi PKK ile yan yana getirenler Barzani ile el ele tutuştu yan yana geldi. Ne olduğunu anlamadan Barzani'nin paçavrası Kerkük'te her yere asıldı. 'Verin bize 'evet'i, alın Kerkük'ü' dendi. Bu konuda sayın Bahçeli'den ve Başbakan'dan açıklama bekliyoruz” dedi.

Yeniçağ’da yer alan habere göre Akşener, Sinop’ta yüzlerce insanın katıldığı “Hayır” mitinginde konuştu. İzmir Marşı’nın sık sık söylendiği mitingte Akşener şu açıklamalarda bulundu:

Soruyorum size; aranızda PKK’lılarla aynı masaya oturan var mı? Devlet Oslo’da iki paralık edilirken o bürokratları oraya gönderen var mı? Habur’da teröristler davulla zurnayla karşılanırken, içinden Atatürk posterleri ve Türk bayrağı teröristler rahatsız olmasın diye çıkarılırken orada olan var mı? Barzani geldi. Barzani’nin bölgesel yönetiminin paçavrasını hem Ankara’da hem İstanbul’da göndere çekti. Ve biz Türkiye olarak Barzani’nin bölgesel yönetimini tanımış oldu. Bunun sebebine baktığımızda ‘evet’ çalışması olduğunu gördük ve Kerkük’ü verdik. Bunu yapanlar arasında burada olan biri var mı? Yok. Bizim aramızda terörist yok duyun Başbakan. Siz önce kendi çevrenize bakın.

Prangalar ve Beka meselesini sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Bahçeli anlatmalıdır. Barzani'nin paçavrasını astılar. Bahçeli 'bürokrat yapmıştır' deyip yol açtı Başbakan'a. Başbakan 'hayır biz yaptık' dedi. Sonra Bahçeli 'ya ben ya Barzani' dedi. Bunun üzerine Başbakan da 'Barzani' dedi.

Biz yıllarca Turan dedik. Biz Bahçeli'nin Başbakan'a paçavra konusunda ne diyeceğini biz çok merak ediyoruz. Türk milliyetçileri olarak da bu soruyu meydan meydan soracağız.'Evet' için söz aldılar. Bizi PKK ile yan yana getirenler Barzani ile el ele tutuştu yan yana geldi. Ne olduğunu anlamadan Barzani'nin paçavrası Kerkük'te her yere asıldı. 'Verin bize 'evet'i, alın Kerkük'ü' dendi. Bu konuda sayın Bahçeli'den ve Başbakan'dan açıklama bekliyoruz.

2010 yılında böyle bir referandum süreci geçti. O 'dönemin yetmez ama evet'çileri vardı. Pensilvanya’daki FETÖ terör örgütü lideri ‘ölülerinizi bile alın gelin’ dedi. Ve o gün referandum geçti. O gün referandum maddelerinin içine bugünkü 18 madde konmuş olsaydı ve bu Anayasa geçmiş olsaydı, sayın Cumhurbaşkanı da Partili Cumhurbaşkanı olarak seçilseydi, Bakanlar Kurulu’nu atasaydı, Maliye Bakanı Reza Zarrab olurdu. Adalet Bakanı Zekeriya Öz olurdu, Milli Savunma Bakanı Adil Öksüz olurdu. Diyanet’ten Sorumlu Bakan Egemen Bağış olurdu. Böyle bir kabine ile karşılaşmamız hiç de sürpriz olmazdı. Sonra aradan zaman geçecekti ve netice itibariyle bu arkadaşlar birbirlerini aldatmış olacaktı ve sonuç itibariyle tüm güç iki dudağının arasında olan tek bir kişi aldatılmış olacaktı ve tüm Türkiye aldatılmış olacaktı.