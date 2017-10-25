Akşener, ‘milli merkez’ iddiasında; AKP’nin muhalifi Ersönmez Yarbay da, eski bakan Ayfer Yılmaz da listede

Meral Akşener öncülüğünde kurulacak yeni partinin kurucular listesi açıklandı. 200 ismin yer aldığı liste başından beri açıklanan ‘milli merkez’ tanımına uygun isimlere yer verilmesiyle dikkat çekti.

DYP'nin eski genel başkanı Tansu Çiller'le aynı çatıda görev yapmasından tam 22 yıl sonra yeni bir parti için harekete geçen Meral Akşener kurucular kurulunda 50 kadına yer verdi.

TIKLAYIN - Meral Akşener öncülüğünde kurulacak partinin kurucular kurulu belli oldu; işte tam liste

AKP’de milletvekilliği döneminde muhalif çıkışlarıyla bilinen Ersönmez Yarbay, milli görüş kökenli Mukadder Başeğmez’in isimleri listede göze çarpan isimler oldu. Kurucular Kurulu listesinde AKP'nin Kürt kimliğiyle bilinen eski milletvekili Kazım Ataoğlu da yer aldı.

Liste, geçmişte farklı siyasi partilerde yer alan isimlerin aynı çatıda buluşturmasıyla da dikkat çekti. Kurucular Kurulu’nda ülkücüler damgasını vururken merkez sağdaki isimlerle dengenin korunduğu görünüyor.

Akşener’e destek veren 5 milletvekili de kurucular kurulunda

MHP’li çok sayıda ismin yer aldığı listede Akşener yol arkadaşlarının tümünü Kurucular Kurulu listesine koydu. Bağımsız milletvekilleri Ümit Özdağ, Nuri Okutan, İsmail Ok, Yusuf Halaçoğlu ile CHP’den istifa eden İzmir Milletvekili Aytun Çıray Kurucular Kurulu isimleri oldu.

Eski Merkez Bankası Başkanı, eski bakan ve milletvekilleri…

Yine DSP dönemi bakanlarından Aydın Tümen, ANAP’lı bakanlardan Ahad Andican, eski Merkez Bankası Başkanı ve 7 Haziran seçimlerinde MHP’den milletvekili seçilen Durmuş Yılmaz, MHP’li eski bakan Abdülkadir Akcan, DSP’nin eski Kültür ve Turizm Bakanı Suat Çağlayan, FETÖ tarafından kaset kumpası kurularak görevinden uzaklaştırılan MHP eski Genel Sekreteri Cihan Paçacı, DYP dönemi bakanlarından Ayfer Yılmaz da Kurucular kurulu listesinde yerlerini aldı.

MHP’li eski milletvekilleri Şenol Bal, Nevzat Korkmaz ve Özcan Yeniçeri de kurucular kurulunda yer aldı.

İki isim benzerliği dikkat çekti

Kurucular kurulunda yer alan Mesut Yılmaz ve Emine Erdoğan da eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a olan benzerlik nedeniyle dikkat çekti.