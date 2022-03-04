Akşener: Milletimizi içinden çıkılmayacak zorluklardan, aşılmayacak dertlerden koru Allah'ım...

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="p1">İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından "Milletimizi içinden çıkılmayacak zorluklardan, aşılmayacak dertlerden koru Allah'ım..." mesajını paylaştı. </p>\n<p class="p1">Akşener paylaşımına "Hayırlı Cumalar" notunu ekledi. </p>\n<p class="p1"><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/03/1646378864910-ekran-resmi-2022-03-04-10.27" alt width="471" height="466" /></p>\n</body>\n</html>