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Akşener: Milletimizi içinden çıkılmayacak zorluklardan, aşılmayacak dertlerden koru Allah'ım...

04 Mart 2022 10:26

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından "Milletimizi içinden çıkılmayacak zorluklardan, aşılmayacak dertlerden koru Allah'ım..." mesajını paylaştı. 

Akşener paylaşımına "Hayırlı Cumalar" notunu ekledi. 

Akşenerzorlukdertler
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