Akşener'den 'Millet İttifakı' yanıtı: Bu ülkenin önünü tıkamayacağım, senin gibileri de hayal kırıklığına uğratmayacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine Ardahan’da devam etti. Bir esnafın Millet İttifakı’nın son durumu sorduğu Akşener, “Bu ülkenin önünü tıkamayacağım, senin gibilerini de hayal kırıklığına uğratmayacağım” dedi.

"Millet İttifakı'nda problem yok"

Esnafın Millet İttifakı ile ilgili, "İyi gidiyor değil mi? Problem yok değil mi?" sorusuna cevap veren Akşener, "Hayır, tabii ki yok." dedi. İYİ Parti lideri Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Yok, yok. Bak şöyle. Neden yanılıyor biliyor musunuz herkes? Şimdi Cumhur İttifakı’nın iki büyük, yani resmi iki ortak var. Biri AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi bir de Büyük Birlik var. Vatan Partisi yandan. Dört siyasi partinin birbiriyle olan ilişkisi tek bilek, et, tırnak. Tek yürek vaziyetinde. Dolayısıyla daha duygusal bir ittifak. Bizimki daha rasyonel, daha gerçekçi bir ittifak. Sizlerin problemlerine daha iyi elbette farklı çözümlerimiz olacak. Yani kurumsal yapılarımızı biz muhafaza ediyoruz. Ama buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. ‘Ben senin için ölürüm’ demiyoruz birbirimize ama biz sizin taleplerine, yani seçmenin taleplerine uygun tavır koyuyoruz. Bir şey daha var. Bizde demokrasi var. Hem CHP’de hem bizde demokrasi var. Bir de bizim arkadaşlarımız liderlerinden korkmuyor. Belediye başkanından milletvekiline, il başkanından genel başkan yardımcısına herkes hür, bağımsız."

"Senin gibileri hayal kırıklığına uğratmayacağım"

Esnafın, "Şu tablo çok güzel. CHP, belediye başkanımız burada, siz buradasınız. Sanki bir bütünüz. Değil mi? Öyle olacağız inşallah. Bizi korkutmayın lütfen." sözlerine cevap veren Akşener, Millet İttifak'ına ilişkin şöyle konuştu:

"Bak arkadaş, ben bu ülkenin, herkesin huzurunda söylüyorum. Bu ülkenin, senin gibilerin, bu ülkenin önünü tıkamayacağım. İki; senin gibileri hayal kırıklığına uğratmayacağım. Daha bunun ötesi var mı oğlum?"

"Esnaf elektrik paraları ve stopajdan çok şikayet ediyor"

Meral Akşener, ekonomiyle ilgili sıkıntıları da dile getirdi:

"Esnaf elektrik paralarından çok şikayet ediyor. Benim gezdiğim yerler, hangi işi yaparsa yapsın. İster bunu satsın, isterse yemek satsın. Çok şikayet ediyor; bu bir. İkincisi; dükkanlar eğer kira ise stopajdan çok şikayet ediyor. Bir de pandemide hibe yardımı yerine kredi kullanılmasından, şimdi kredilerin faizleri işliyor. Ertelendi ama başlayacak." (ANKA)