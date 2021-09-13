Akşener: Millet İttifakı’nda en küçük bir sorun yok

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı içinde başlayan “tekil söylem” tartışmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da anlaşmazlık yaşandığı iddiasına yanıt verdi. “Millet İttifakı’nda en küçük bir sorun yok. Uyumlu bir biçimde çalışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ile benim aramda da herhangi bir sorun yok” diyen Akşener, “Millet İttifakı olarak yerel seçimlerde İstanbul’u, Ankara’yı nasıl kazandıysak, aynı modelle cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız. Sık sık söylüyorum Millet İttifakı’nın adayı Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacak” dedi.

Fikret Bila’ya konuşan İyi Parti lideri, “Adayın belirlenmesi aşamasında bir sorun yaşanabilir mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Hayır. Bir sorun yaşanmaz. Millet İttifakı kimi aday gösterirse hep birlikte çalışırız ve seçimi alırız.”

Millet İttifakı hedefini iki aşamada gerçekleştirmeyi düşünüyor

Çok büyük olasılıkla seçime mevcut sistemle gidileceğini vurgulayarak, Millet İttifakı’nın hedefini iki aşamada gerçekleştirmeyi düşündüklerini söyleyen Akşener, iki aşamalı hedefi şöyle özetledi:

“Birinci aşamada mevcut sistemde cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra sistem değişikliğine yöneleceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Bu sisteme geçmek için önce cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmamız gerekiyor. Bu amaçla canla başla çalışıyoruz ve toplumda da karşılığını görüyoruz. Bizim sorunumuz kişilerle değil sistemle. Bu sistemi değiştireceğiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracağız.”

“Bazen iyi niyetle yapılmış açıklamalar yanlış da anlaşılabiliyor”

Akşener, İYİ Parti’den Cihan Paçacı’nın CHP liderine yönelik “tekil söylem” eleştirileriyle başlayan gündemi ise şöyle değerlendirdi:

“Bu konuda da bir sorun yok. Sayın Kılıçdaroğlu da açıkladı. Cumhur İttifakı’nda hiç kimse kendi görüşünü söyleyemediği için Milet İttifakı’nda herkesin kendi görüşünü söyleyebilmesi sorun gibi yansıtılıyor. Millet İttifakı’nda demokrasi var. Cumhur İttifakı’nda ise herkes liderden korkuyor. Cumhur İttifakı duygusal bir ittifak. İşte, ‘mezara kadar beraberiz’ söylemi kullanıyorlar. Duygusal söylemler. Biz ise Millet İttifakı olarak rasyonel bir ittifakız. İttifak içinde her parti kendi kurumsal kimliğini elbette koruyor. CHP yüz yıllık bir parti. Yerleşik kurumları, kurulları, gelenekleri, söylemleri var. Biz ise çok yeni bir partiyiz. Bu nedenle bazen iyi niyetle yapılmış açıklamalar yanlış da anlaşılabiliyor. Ama dediğim gibi hiçbir sorun yok.”

Akşener’den İmamoğlu’na ‘Fatih’ benzetmesi yapması hakkında açıklama

Akşener’e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için kullandığı, “Fatih de ‘ya ben İstanbul’u alırım ya İstanbul beni alır’ demişti” sözüyle jest yapmasının ardından başlayan, “Akşener’in adayı İmamoğlu” tartışmasına ilişkin olarak da konuştu. “Doğrusu ne kadar şaşırtıcı yorumlar yapıldı. Ne kadar çirkin sözler söylendi. Şaşırmamak mümkün değil” diyen Akşener, “Elbette Fatih Sultan Mehmet, Alparslan, Mustafa Kemal Atatürk istiklal ve istikbal için feyz almamız gereken büyüklerimizdir. Bunu anımsatmak, bu büyük insanlara atıfta bulunmak, onlardan dersler çıkarmak hepimizin görevidir. Benim yaptığım buydu, konuyu nerelere çektiler” sözlerini kaydetti.