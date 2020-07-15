Meral Akşener, Meclis'teki 15 Temmuz anma programına katılmayacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, koruma ekibinden bir polis memurunun Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle, Akşener'in TBMM'deki 15 Temmuz anma programına katılamayacağı duyuruldu. Akşener'in testinin ise negatif çıktığı belirtildi.

İyi Parti lideri Meral Akşener'in koruma ekibinden bir polis memurunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Meral Akşener'e yapılan testin ise negatif çıktığı açıklandı.

İyi Parti'den yapılan açıklamada, bu gelişme nedeniyle törene katılanları riske atmamak için TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz programına Akşener'in katılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıldönümü münasebetiyle, Millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenecek olan anma programına, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in de katılacağını kamuoyuna duyurmuştuk. Ancak, Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar sayın Genel Başkanımıza yapılan test ‘Negatif’ çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası, törene katılanları riske atmamak için, törene katılmama kararı alınmıştır" denildi.