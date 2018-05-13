Akşener, kendisiyle ilgili haberleri 'göremeyen' Fatih Altaylı'yı aradı: Medyaya sitem etmiyorum, anlıyorum

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün (12 Mayıs 2018) "Akşener, cumhurbaşkanı adayı mı?" başlığıyla yayımlanan yazısı üzerine cumhurbaşkanı adayı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini telefonla aradığını söyledi.

Altaylı, "çok neşeli bir ses tonuna sahip olduğunu" belirttiği Akşener'in kendisine şunları dediğini kaydetti:

“Fatih Bey, adaylıktan çekilmek ne kelime, şu anda bazılarının asabını en fazla bozan aday olarak tam gaz çalışıyorum. Geri adım yok, sürekli ileri gidiyoruz. Ben asla pes etmedim, etmeyeceğim. Bugün benim medyaya çıkmamı engelleyenler pes edecek sonunda. Ama sakın yanlış anlamayın, medyaya sitem etmiyorum. Onların durumunu anlıyoruz. Ama medya görmüyor diye biz yok olmuyoruz. Tam aksine vatandaşla bütünleşmiş vaziyetteyiz. Her yerdeyiz. Herkesleyiz. Türkiye’nin her yerinde varız ama medyada yokuz."

Fatih Altaylı ne demişti?

Fatih Altaylı, gazete ve televizyon kanallarının Meral Akşener'e yer ayırmadığını vurgulamış; "Anladığım kadarıyla İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Sayın Meral Akşener galiba adaylıktan çekildi" iddiasını ileri sürdüğü yazısında sözlerine şöyle devam etmişti:

"Meral Akşener’in mitinglerinden bahseden yok. Toplantılarından haber veren yok. Hangi şehre gitmiş, nerede konuşmuş bir bilgi yok. Televizyonlarda da durum farklı değil. Akşener’in hiç etkinliğine rastlamıyorum. Erdoğan var, İnce var, hatta Demirtaş’la ilgili haberler bile var ama Akşener’le ilgili hiçbir şey yok."