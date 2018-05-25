Akşener, Kayseri'de konuştu; 16 senedir uyuyan Erdoğan, ben söylemeseydim hatırlar mıydı?

Cumhurbaşkanı adayı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarına Kayseri'de devam etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı seçim beyannamesindeki 3600 ek göstergeye değinen Akşener "16 senedir uyuyan Sayın Erdoğan, polisleri, sağlık çalışanlarını hatırladı. Ben söylemeseydim, İYİ Parti olmasaydı hatırlarlar mıydı?" dedi.

İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener konuşmasına başlamadan iki çocuğu kürsüye çıkarırken kalabalık sık sık 'Cumhurbaşkanı Akşener' sloganı attı.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

Söyledim, söyledim ne oldu biliyor musunuz? 16 senedir uyuyan Sayın Erdoğan, polisleri sağlık çalışanlarını hatırladı. Ben söylemeseydim 3600 ek göstergeyi beyannamelerine almayacaklardı. Ben söylemeseydim, İyi Parti olmasaydı hatırlarlar mıydı? Yatırılmayan terör tazminatlarının bir kısmı yatırılmış, darısı gerisine inşallah.

Kayseri bir sanayi şehri, hayalleri olan kadın ve gençlerin şehri. Ama bu kente yaşayanların yüzde 8'inin geliri yok. Kayseri nüfusunun yüzde 25'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Dün Sayın Erdoğan bir şey söyledi. Sizlerin hayallerinizi gerçekleştirecek özgür bir ortam hazırlayacakmış. 16 senedir ne yaptın? Mühendis bir başkanımız var bir toplantıda diyor ki ‘Bilişim güzelde kafayı takmamak gerekiyor’ dünyada gençler milyoner oluyorken, sen Kayseri'nin zeki gençlerinin yolunu aç bakalım girişimcilikte ortaya neler çıkıyor. Bu ülkede 10 milyon işsiz var. Çoğunluğu üniversite mezunu. Cumhurbaşkanı olduğumda gençler iş buluncaya kadar maaş bağlayacağız.

TEOG değişmiş Milli Eğitim Bakanı'nın haberi yok; taksi durağında çay içerken öğreniyor.

Bir şey söyleyeyim 4.5 milyon insan kredi borçlarından dolayı takipte bankalar bunları satıyor. Her gün kapılarında avukat itibarları zedelenen vatandaşlarımız var. Biz iktidara geldiğimizde bunları ortadan kaldıracağız.



Çankaya'da tülbent müzesi açacağım gelip ziyaret edeceksiniz.

Dolara şimdi gelirken baktım 4,72. Merkez Bankası faiz artırdı “bana mısın?” demedi. Üst akıl diyorlar. Kardeşim elini tutan mı var? Yap gerekeni biz de senin arkanda duralım.

Ey Hollanda arkadan anlaş, ey İsrail arkadan anlaş. Sen bir one munite ile dokuz yıl boyunca İsraller Filistinlileri katletmeye devam etti.

Bir güzel kızımız diyor ki “Eşim FETÖ'den atıldı aç kaldık” be kızım bunlar kaçtı. Milleti FETÖ'cü ilan etti. FETÖ'cü arıyorsanız aynaya bakın aynaya. Meclis Başkanı millete “FETÖ'cü” diyen. Damadı kaçak damadı.Hangi zenginin peşinden gidildi. Olan garibana oldu. Müslim Gürses'in güzel bir lafı var; Bu ülkeyi yakarsa garipler yakar garipler.

Akşener'in Kayseri'den sonraki durağı ise Kırşehir olacak. Kırşehir Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilecek program saat 16:00'da.