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"Akşener, kabine revizyonundan önce yeni partisi için bir milletvekilini ikna etti, bakan olan AKP'li vazgeçti!"

"Akşener'in yeni partisi için AKP'li 7-8 milletvekiliyle temas kurduğu konuşuluyor"

19 Ağustos 2017 13:34

MHP'den ihraç edilen ve parti kurma hazırlıklarını sürdüren Meral Akşener’in Meclis’te grup kurabilmek için bazı AKP’li milletvekilleriyle de temas kurduğu iddia edildi. Akşener'in bir AKP milletvekilini yeni kuracağı parti için ikna ettiği ancak 19 Temmuz'da revizyona uğrayan kabinede AKP'li milletvekilinin bakan olması üzerine bu öneriyi reddettiği öne sürüldü. 

Cumhuriyet'te Emine Kaplan imzasıyla yayımlanan kulis haber şöyle:

Parti kurma hazırlıklarını sürdüren Akşener, 20 milletvekilini saflarına katarak Meclis’te grup kurmayı hedeflerken; bazı AKP’li milletvekillerini de yakın markaja aldı.

Akşener’in parti hazırlıkları siyasi kulisleri hareketlendirdi. Akşener’in Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerden yanına çekeceği 20 milletvekiliyle grup kurma hedefi nedeniyle gözler hangi partilerden milletvekili alabileceği kulislerine çevrildi.

Akşener’in, AKP’li 7-8 milletvekiliyle temas kurduğu, bu vekilleri kuracağı partiye katılmaları için ikna etmeye çalıştığı kaydedildi. Temaslar sürerken ilginç bir gelişme de yaşandığı öğrenildi.

Meclis kulislerinde, kabine revizyonundan önce bir AKP’li milletvekilinin Akşener’e olumlu mesajlar gönderdiği kaydedildi. Ancak bu milletvekili, hiç beklemedik şekilde son kabine revizyonunda bakan olarak kabineye girdi.

Bu gelişmenin ardından ise iki taraf arasındaki temasın kesildiği kaydedildi. AKP Genel Merkezi’nin ise söz konusu teması kabine değişikliğinden sonra öğrendiği, bakanın tavrının bundan sonra ne olacağına ilişkin gözlem yaptığı konuşuluyor.

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