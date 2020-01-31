Akşener: Kızılay Başkanı derhal görevden alınmalı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kızılay'ın Ensar Vakfı'na yaptığı bağışların gündeme gelmesi ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalara tepki verdi. Akşener, Kınık'ın görevden alınması gerektiğini söyleyerek "Bu arkadaş istifa edecek gibi gözükmüyor. Utanıp istifa etmesi gerekirken onu yapacak gibi gözükmüyor, iktidar partisinin gereğini yapması gerekiyor, ‘Çekil kenara’ denilmesi lazım. Her kurumun içi boşaltılıp, her kurumun güvenirliğinin, saygınlığının ortadan kaldırılması Türkiye’nin güvenecek inanacak tek bir kurumunun kalmamasına sebep olur, Kızılay bunlardan birisidir" dedi.

Akşener, İzmir programının ikinci gününe İyi Parti Balçova İlçe başkanlığını ziyaret etti. Gazetecilerin "Koronavirüs'ün araştırılması için İyi Parti’nin vermiş olduğu önergenin reddedilmesiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir" sorusuna “Demek ki, bir tehlike yok. Eğer bu milleti tanıyorsam bunların her birinin seçimlerde bir bedeli olacak” yorumunu yaptı.

Mecliste grubu olan bir siyasi partinin hangi konuda olursa olsun toplumu bilgilendirme açısından çalışma yapması gerektiğinin altını çizen Akşener, bir komisyon kurup önlem alınmasını sağlamak lazım dedi. Akşener, “İnsan sağlığı ile alakalı bir şey ve bilgiler yetersiz özellikle sosyal medya aracılığı ile çeşitli bilgiler var. Bir süre sonra insanlarımız korkmaya başlayacak buna önlem almak üzere son derece iyi niyetli verilmiş bir araştırma önergesinin reddedildiğini görüyorum. Bu çok ilginç. Ben eğer bu milleti tanıyorsam bunların her birinin seçimlerde bir bedeli olacak. Sonuçta bu siyasi birşey değil bir komisyon kurup hepimizi bu konuda hem önlem almaya hem de aydınlatmaya dair bir adımı bile reddedebiliyorlar. Bu da sizlerin aracılığıyla milletimizin dikkatine” ifadelerini kullandı.

"Kızılay Başkanı derhal görevden alınmalı"

Kızılay'ın Ensar Vakfı'na bağış yapılmasına aracılık etmesi hakkında değerlendirme yapan Akşener, "Ortaya çıkanlar, konuşulanlar çok korkunç" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Genel Müdürün bir konuşmasını gördüm, ciddiyetten uzak, bizlerle -biz derken buraya bağış yapmış vatandaşlardan bahsediyorum- alay eder gibi halinden son derece memnun bir tavrın hepimize hakaret olduğunu düşünüyorum. Bu arkadaş istifa edecek gibi gözükmüyor. Utanıp istifa etmesi gerekirken onu yapacak gibi gözükmüyor, iktidar partisinin gereğini yapması gerekiyor, ‘Çekil kenara’ denilmesi lazım. Her kurumun içi boşaltılıp, her kurumun güvenirliğinin, saygınlığının ortadan kaldırılması Türkiye’nin güvenecek inanacak tek bir kurumunun kalmamasına sebep olur, Kızılay bunlardan birisidir. Ondan önce Ergenekon, Balyoz süreçleriyle Türk ordusuna karşı bir algı vardı. Bunların en son halkası Kızılay. Bu kişinin derhal görevinden alınması gerekir.”